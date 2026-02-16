Rio Claro vence Flamengo pela primeira vez na história com milagre no último quarto e derruba líder do NBB

O Ginásio Felipe Karam foi palco de um dos capítulos mais improváveis e emocionantes da história do Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta segunda-feira (16), o Rio Claro quebrou um tabu histórico ao vencer o Flamengo por 93 a 87. Essa foi apenas a primeira vitória da equipe paulista sobre o Rubro-Negro em 13 confrontos na história da competição.

Rio Claro venceu o Flamengo pela primeira vez na história do NBB (Foto: Filippo Ferrari)

Como foi o jogo entre Rio Claro e Flamengo no NBB?

O Rio Claro começou ditando o ritmo. Comandado por Gemadinha e Stan Scott, o time da casa levantou a torcida com um jogo plástico, incluindo pontes aéreas e assistências de efeito. A defesa sólida limitou o Flamengo, fechando o primeiro quarto em 26 a 21. No segundo período, o Leão chegou a abrir dez pontos de frente, mas o Rubro-Negro, liderado por Wesley e Negrete, reagiu antes do intervalo, diminuindo a desvantagem para 51 a 45.

O terceiro quarto foi marcado pela forte marcação de ambos os lados. Com uma parcial baixa de 13 a 13, o Rio Claro manteve os seis pontos de frente.

O jogo parecia decidido para os cariocas. Faltando apenas um segundo para o fim do tempo regulamentar, o placar apontava 78 a 75 para o Flamengo. Foi quando o armador argentino Fermín Thygesen operou um milagre: ele recebeu a bola e, do meio da quadra, acertou um arremesso espetacular no estouro do cronômetro, empatando a partida e levando a decisão para a prorrogação sob o delírio da torcida local.

Flamengo tem apenas 1 vitória nas últimas 6 partidas da temporada (Foto: Filippo Ferrari)

No tempo extra, o Rio Claro aproveitou o embalo emocional. Novamente Thygesen, acompanhado pelo americano Stan Scott, assumiu a responsabilidade. A dupla ditou o ritmo do ataque e sacramentou a derrota rubro-negra por 93 a 87. Com o resultado, o Rio Claro interrompeu uma sequência de 12 derrotas seguidas contra o rival carioca em edições de NBB.

Para o Flamengo, a derrota custou caro. O time carioca vive um momento de instabilidade, somando apenas uma vitória nas últimas seis partidas. Com a derrota em solo paulista, o Flamengo perdeu a liderança da competição para o Franca.

O próximo compromisso do Flamengo será justamente um "jogo de seis pontos" contra o novo líder, Franca, em duelo que promete incendiar o Maracanãzinho. Já o Rio Claro, com a vitória histórica, sobe para a 14ª posição, ganhando fôlego na luta para subir na tabela de classificação.