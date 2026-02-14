Flamengo vence o São José e encerra sequência negativa no NBB

Após uma indigesta sequência de quatro derrotas consecutivas, o Flamengo deu sinais de recuperação e venceu o São José com autoridade na noite da última sexta-feira (13), pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Jogando no Maracanãzinho, o rubro-negro dominou a partida para selar a vitória por 79 a 70 e afastar a crise.

Curiosamente, o destino colocou frente a frente o mesmo adversário que marcou o último momento de alegria do Flamengo antes do "apagão". A última vitória rubro-negra antes da série negativa havia sido justamente contra o São José, pelas quartas de final da Copa Super 8. O reencontro serviu para o time de Sergio Hernández mostrar que a má fase ficou para trás.

Flamengo dominou o São José no Maracanãzinho e reencontrou o caminho das vitórias no NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Como foi a partida entre Flamengo e São José no NBB?

O Flamengo começou o duelo de forma avassaladora, ditando o ritmo com uma defesa agressiva liderada por Alex Negrete e Franco Baralle. O pivô Wesley foi peça-chave no garrafão, somando roubadas de bola, cravadas e tocos plásticos que inflamaram a torcida. O grande nome da primeira metade, no entanto, foi Gui Deodato: vindo do banco, o ala anotou 11 pontos apenas no primeiro quarto, incluindo bolas triplas cruciais que ajudaram o Fla a fechar a parcial em confortáveis 31 a 17. No segundo período, o ritmo caiu levemente, mas cestas de Cummings e Shaq Johnson garantiram que o Rubro-Negro fosse para o intervalo mantendo uma vantagem segura de 50 a 38.

Na volta para o segundo tempo, o São José tentou esboçar uma reação, chegando a equilibrar as ações ofensivas no terceiro quarto. Contudo, o Flamengo soube sofrer; sempre que os paulistas encostavam, nomes como Baralle e novamente Gui Deodato apareciam com bolas do perímetro para conter o ímpeto adversário. No último quarto, a defesa carioca voltou a ser intransponível. Kayo Gonçalves e Alex Negrete converteram pontos decisivos na reta final, permitindo que a equipe administrasse o placar com inteligência até o estouro do cronômetro, confirmando a reabilitação na temporada.

A vitória colocou o Flamengo novamente no topo da tabela do NBB. Antes da sequência negativa, o Flamengo figurava no topo da tabela, e os tropeços recentes ligaram o sinal de alerta sobre a consistência do elenco. Com o resultado positivo, o time busca agora retomar a confiança e iniciar uma nova sequência de vitórias para se consolidar entre os líderes antes dos playoffs.