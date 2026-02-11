Em jogo emocionante, São José bate o Vasco no estouro do cronômetro

Em duelo válido pelo segundo turno do NBB 2025/26, o São José venceu o Vasco por 74 a 72 na noite desta quarta-feira (11), no Ginásio Oscar Zelaya. A vitória, conquistada literalmente no último lance, mantém a equipe paulista em ascensão na tabela, enquanto o Cruz-maltino segue em situação delicada na lanterna.

São José garante vitória apertada contra o Vasco fora de casa (Foto: Divulgação)

A partida começou com o equilíbrio ditando o ritmo. No primeiro quarto, o Vasco buscou impor o fator casa, mas o time comandado por Chris Ahmed mostrou frieza para fechar em 21 a 18. A vantagem se consolidou antes do intervalo, quando o São José ajustou a defesa e venceu a parcial por 20 a 15, indo para o vestiário com 41 a 33 no placar.

Na volta para o segundo tempo, o jogo ficou truncado. O Vasco tentou esboçar uma reação, mas os joseenses souberam administrar a posse de bola. Com um empate parcial de 17 a 17 no terceiro período, a diferença de oito pontos se manteve até o início do quarto decisivo.

Os últimos dez minutos foram de teste para o coração do torcedor. O São José vencia com certa tranquilidade, mas viu o Vasco crescer nos minutos finais. Empurrado pela torcida, o time carioca conseguiu o empate restando apenas 23 segundos para o fim.

Quando a prorrogação parecia inevitável, o São José trabalhou a última bola com precisão. No estouro do cronômetro, a bola de Adyel Borges caiu: dois pontos que garantiram a vitória por 74 a 72.