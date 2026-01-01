Flamengo e Unifacisa abrem calendário de 2026 no NBB
Flamengo e Unifacisa serão as primeiras equipes a entrar em quadra em 2026 pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (horário de Brasília), em Campina Grande, e marca o início do segundo turno da competição.
Na última segunda-feira (29), o time rubro-negro se despediu de 2025 com vitória por 104 a 71 no clássico com o Botafogo, em casa. O time comandado pelo técnico Sergio Hernandez aparece em segundo lugar na tabela de classificação, com os mesmos 36 pontos do líder Pinheiros - a equipe paulista leva vantagem no critério de desempate por ter vencido o confronto direto com o Flamengo.
Já a Unifacisa vem de derrota em casa no encerramento do primeiro turno. Também na segunda-feira (29), a equipe paraibana foi superada na prorrogação pelo Minas por 107 a 102. Com o resultado, o time aparece em 13º lugar na tabela, com 28 pontos somados.
No duelo válido pelo primeiro turno do NBB, o Flamengo levou a melhor sobre a Unifacisa por 80 a 70 no Ginásio do Maracanãzinho. Na ocasião, o armador Alexey foi o grande destaque da partida, liderando o rubro-negro com 19 pontos e oito assistências.
Jogos da abertura do segundo turno do NBB
Além da partida entre Flamengo e Unifacisa, outros dois jogos marcam a primeira rodada do segundo turno do NBB na próxima quinta-feira (8). Sesi Franca e Basket Osasco se enfrentam a partir das 19h30, no interior de São Paulo e, pouco mais tarde, às 20h, o Corinthians recebe o Minas no Ginásio Wlamir Marques.
