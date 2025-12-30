Basquete do Fortaleza enfrenta crise e salários atrasados

Estando há seis jogos sem vencer no Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense também vive uma má fase fora das quadras. O clube está com o salário de seus profissionais atrasados. A situação foi divulgada pelo "Portal Futebol Cearense" e confirmada pelo Lance!.

Os atrasos no pagamento estão ocorrendo por conta de incompatibilidade de prazos no fluxo de caixa da franquia, além de dificuldades na captação de patrocínios. Por conta disso, houve atraso nos vencimentos de dezembro para alguns jogadores.

Time do Fortaleza Basquete Cearense no NBB (Foto: Reprodução / NBB / Carlos Roosewett)

O clube ainda resolve compromissos referentes à temporada de 2024/25 do NBB. Foram feitos acordos de quitação de dívidas com profissionais antigos. Desses, a maior parte já foi cumprida.

O Fortaleza está fora do Super 8. O clube irá aproveitar o recesso na temporada do NBB para se preparar para o segundo turno da competição.

O que diz o Fortaleza Basquete Cearense?

"O Fortaleza Basquete Cearense informa que há, sim, em razão de um descasamento de fluxo de caixa e do desafiador cenário de captação de patrocínio, um atraso momentâneo em compromissos financeiros da temporada atual referente, exclusivamente, ao vencimento de dezembro."

"Em relação a pendências da temporada anterior, findada já 2025, o clube firmou acordos de quitação com os profissionais envolvidos, tendo grande parte desses acordos já sido integralmente cumprida e outros em fase final de pagamento."

"Todas as situações estão sendo tratadas individualmente e diretamente com os profissionais envolvidos, dentro dos instrumentos formais acordados."

"O Basquete Cearense está há 14 anos de forma ininterrupta na elite do basquetebol nacional, 5 deles em parceria com o Fortaleza Esporte Clube. Essa trajetória foi construída com trabalho, seriedade, resiliência, respeito às pessoas e às instituições que fazem parte do ecossistema esportivo."

"Esses valores seguirão norteando o nosso trabalho, mesmo com todos os desafios postos nos cenários local e nacional."