Flamengo é o pior brasileiro na fase de grupos da Champions League das Americas
Sesi Franca e Minas tiveram campanhas positivas na fase de grupos da BCLA
Atual campeão da Champions League das Americas (BCLA), o Flamengo não fez valer as altas expectativas dos torcedores na temporada 2025/26. A equipe rubro-negro terminou com apenas duas vitórias em seis jogos disputados. Enquanto isso, o Sesi Franca e o Minas registraram campanhas positivas na fase de grupos.
regulamento da BCLA previa que as doze equipes participantes fossem divididas em quatro grupos de três. Durante a fase classificatória, elas se enfrentavam dentro de suas respectivas chaves. Vale destacar que a cada equipe sediou uma das três rodadas durante a fase de grupos.
Os dois clubes de melhor campanha em cada grupo, então, avançaram às quartas de final – disputadas em séries de "melhor de três". Dos clubes brasileiros, apenas o Franca terminou a etapa na liderança de seu grupo. Apesar disso, o time teve o mesmo número de vitórias do Minas: 4.
A única equipe do Brasil a registrar uma campanha negativa foi o Flamengo. Após seis partidas disputadas, os cariocas venceram apenas duas dos três duelos contra o Obras Sanitárias. O Nacional-URU levou a melhor nas seis oportunidades que tiveram no Grupo D e terminou a fase classificatória invencível.
Veja classificação completa da BCLA
Grupo A
|Posição
|Time
|Campanha (V/D)
|Pontos
1º
Astros de Jalisco (MEX)
4/0
8
2º
Paisas (COL)
2/2
6
3º
Caimanes del Llano (COL)
0/4
4
Grupo B
|Posição
|Time
|Campanha (V/D)
|Pontos
1º
Nacional (URU)
6/0
12
2º
Flamengo (BRA)
2/6
8
3º
Obras Sanitárias (ARG)
1/5
7
Grupo C
|Posição
|Time
|Campanha (V/D)
|Pontos
1º
Boca Juniors (ARG)
4/2
10
2º
Minas (BRA)
4/2
10
3º
Aguada (URU)
1/5
7
Grupo D
|Posição
|Time
|Campanha (V/D)
|Pontos
1º
Sesi Franca (BRA)
4/2
10
2º
Instuto Córdoba (ARG)
4/2
10
3º
UdeC (CHI)
1/5
7
Vaga nas quartas de final garantida
O sorteio e o desempenho das equipes nos grupos garantiram um "derbi" brasileiro nas quartas de final. Franca e Minas se enfrentarão em uma reedição de grandes momentos do NBB, garantindo ao menos um representante brasileiro na semifinal de um lado da chave.
Além disso, apesar da atuação abaixo do esperado, o Flamengo seguirá na fase de mata-mata ao avançar na segunda colocação do Grupo B. O adversário definido será o Astros de Jalisco, do México.
Na outra chave, o clássico argentino entre Boca Juniors e Instituto Córdoba promete muita emoção. Já o Nacional-URU, que terminou a fase de grupos em alta após vencer o Rubro-Negro, medirá forças contra o Paisas, da Colômbia.
