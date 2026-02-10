menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBB

Flamengo é o pior brasileiro na fase de grupos da Champions League das Americas

Sesi Franca e Minas tiveram campanhas positivas na fase de grupos da BCLA

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/02/2026
14:44
Flamengo em derrota para o Nacional na BCLA (Foto: Divulgação)
imagem cameraFlamengo em derrota para o Nacional na BCLA (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atual campeão da Champions League das Americas (BCLA), o Flamengo não fez valer as altas expectativas dos torcedores na temporada 2025/26. A equipe rubro-negro terminou com apenas duas vitórias em seis jogos disputados. Enquanto isso, o Sesi Franca e o Minas registraram campanhas positivas na fase de grupos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

regulamento da BCLA previa que as doze equipes participantes fossem divididas em quatro grupos de três. Durante a fase classificatória, elas se enfrentavam dentro de suas respectivas chaves. Vale destacar que a cada equipe sediou uma das três rodadas durante a fase de grupos.

Os dois clubes de melhor campanha em cada grupo, então, avançaram às quartas de final – disputadas em séries de "melhor de três". Dos clubes brasileiros, apenas o Franca terminou a etapa na liderança de seu grupo. Apesar disso, o time teve o mesmo número de vitórias do Minas: 4.

continua após a publicidade

A única equipe do Brasil a registrar uma campanha negativa foi o Flamengo. Após seis partidas disputadas, os cariocas venceram apenas duas dos três duelos contra o Obras Sanitárias. O Nacional-URU levou a melhor nas seis oportunidades que tiveram no Grupo D e terminou a fase classificatória invencível.

Veja classificação completa da BCLA

Grupo A

PosiçãoTimeCampanha (V/D)Pontos

Astros de Jalisco (MEX)

4/0

8

Paisas (COL)

2/2

6

Caimanes del Llano (COL)

0/4

4

Grupo B

PosiçãoTimeCampanha (V/D)Pontos

Nacional (URU)

6/0

12

Flamengo (BRA)

2/6

8

Obras Sanitárias (ARG)

1/5

7

Grupo C

PosiçãoTimeCampanha (V/D)Pontos

Boca Juniors (ARG)

4/2

10

Minas (BRA)

4/2

10

Aguada (URU)

1/5

7

Grupo D

PosiçãoTimeCampanha (V/D)Pontos

Sesi Franca (BRA)

4/2

10

Instuto Córdoba (ARG)

4/2

10

UdeC (CHI)

1/5

7

➡️ Flamengo já sabe quem enfrenta nas quartas de final da BCLA; confira

Vaga nas quartas de final garantida

O sorteio e o desempenho das equipes nos grupos garantiram um "derbi" brasileiro nas quartas de final. Franca e Minas se enfrentarão em uma reedição de grandes momentos do NBB, garantindo ao menos um representante brasileiro na semifinal de um lado da chave.

continua após a publicidade

Além disso, apesar da atuação abaixo do esperado, o Flamengo seguirá na fase de mata-mata ao avançar na segunda colocação do Grupo B. O adversário definido será o Astros de Jalisco, do México.

Na outra chave, o clássico argentino entre Boca Juniors e Instituto Córdoba promete muita emoção. Já o Nacional-URU, que terminou a fase de grupos em alta após vencer o Rubro-Negro, medirá forças contra o Paisas, da Colômbia.

Flamengo contra Nacional na BCLA (Foto: Fiba)
Flamengo contra Nacional na BCLA (Foto: Fiba)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória dos times brasileiros na BCLA
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias