Atual campeão da Champions League das Americas (BCLA), o Flamengo não fez valer as altas expectativas dos torcedores na temporada 2025/26. A equipe rubro-negro terminou com apenas duas vitórias em seis jogos disputados. Enquanto isso, o Sesi Franca e o Minas registraram campanhas positivas na fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

regulamento da BCLA previa que as doze equipes participantes fossem divididas em quatro grupos de três. Durante a fase classificatória, elas se enfrentavam dentro de suas respectivas chaves. Vale destacar que a cada equipe sediou uma das três rodadas durante a fase de grupos.

Os dois clubes de melhor campanha em cada grupo, então, avançaram às quartas de final – disputadas em séries de "melhor de três". Dos clubes brasileiros, apenas o Franca terminou a etapa na liderança de seu grupo. Apesar disso, o time teve o mesmo número de vitórias do Minas: 4.

continua após a publicidade

A única equipe do Brasil a registrar uma campanha negativa foi o Flamengo. Após seis partidas disputadas, os cariocas venceram apenas duas dos três duelos contra o Obras Sanitárias. O Nacional-URU levou a melhor nas seis oportunidades que tiveram no Grupo D e terminou a fase classificatória invencível.

Veja classificação completa da BCLA

Grupo A

Posição Time Campanha (V/D) Pontos 1º Astros de Jalisco (MEX) 4/0 8 2º Paisas (COL) 2/2 6 3º Caimanes del Llano (COL) 0/4 4

Grupo B

Posição Time Campanha (V/D) Pontos 1º Nacional (URU) 6/0 12 2º Flamengo (BRA) 2/6 8 3º Obras Sanitárias (ARG) 1/5 7

Grupo C

Posição Time Campanha (V/D) Pontos 1º Boca Juniors (ARG) 4/2 10 2º Minas (BRA) 4/2 10 3º Aguada (URU) 1/5 7

Grupo D

Posição Time Campanha (V/D) Pontos 1º Sesi Franca (BRA) 4/2 10 2º Instuto Córdoba (ARG) 4/2 10 3º UdeC (CHI) 1/5 7

➡️ Flamengo já sabe quem enfrenta nas quartas de final da BCLA; confira

Vaga nas quartas de final garantida

O sorteio e o desempenho das equipes nos grupos garantiram um "derbi" brasileiro nas quartas de final. Franca e Minas se enfrentarão em uma reedição de grandes momentos do NBB, garantindo ao menos um representante brasileiro na semifinal de um lado da chave.

continua após a publicidade

Além disso, apesar da atuação abaixo do esperado, o Flamengo seguirá na fase de mata-mata ao avançar na segunda colocação do Grupo B. O adversário definido será o Astros de Jalisco, do México.

Na outra chave, o clássico argentino entre Boca Juniors e Instituto Córdoba promete muita emoção. Já o Nacional-URU, que terminou a fase de grupos em alta após vencer o Rubro-Negro, medirá forças contra o Paisas, da Colômbia.

Flamengo contra Nacional na BCLA (Foto: Fiba)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória dos times brasileiros na BCLA

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.