NBB: Corinthians bate Mogi em clássico e assume o 5º lugar; Fortaleza encerra jejum contra o Pato
Alvinegro entra no G-5 com show de Elinho; Fortaleza pedro respira na competição.
A noite desta quarta-feira (18) foi de fortes emoções para o basquete paulista e cearense no NBB 2025/26. Enquanto o Corinthians confirmou sua ascensão meteórica ao derrotar o Mogi Basquete por 82 a 75, o Fortaleza Basquete Cearense suou o uniforme para bater o Pato Basquete por 64 a 59, encerrando uma sequência incômoda de derrotas.
Corinthians x Mogi
No Ginásio Wlamir Marques, o Corinthians viveu uma noite de afirmação. Sob o comando do técnico Jece Leite, o Alvinegro conquistou sua quinta vitória consecutiva, desempenho que o levou à quinta colocação na tabela, ultrapassando o Brasília no critério de desempate.
O grande nome da partida foi o armador Elinho. O "maestro" anotou 19 pontos, distribuiu 8 assistências e pegou 5 rebotes. O Corinthians dominou o primeiro tempo, indo para o intervalo com 10 pontos de frente (41 a 31). No segundo tempo, Victão calibrou a mão do perímetro e a vantagem chegou a 17 pontos.
O Mogi, porém, vendeu caro a derrota. Liderados por Charles Hinkle (21 pontos) e a garra de Anderson Barbosa (duplo-duplo com 14 pontos e 10 rebotes), os visitantes encostaram no placar no último quarto. No fim, a experiência corinthiana prevaleceu para selar a vitória.
Fortaleza Basquete Cearense x Pato Basquete
No outro duelo da noite, o Fortaleza Basquete Cearense finalmente respirou. Após quatro reveses consecutivos, o time nordestino venceu o Pato Basquete por 64 a 59. A vitória foi construída com base em uma defesa sólida, vencendo três dos quatro períodos da partida.
Gabriel foi o cestinha do Carcalaion com 15 pontos, bem auxiliado por Bernardo e Michael, ambos com 12. Apesar de um segundo quarto abaixo, onde o Pato venceu por 24 a 14, o Fortaleza retomou as rédeas defensivas na metade final do jogo, sofrendo apenas 19 pontos nos dois últimos quartos somados.
