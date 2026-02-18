menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBB

NBB: Corinthians bate Mogi em clássico e assume o 5º lugar; Fortaleza encerra jejum contra o Pato

Alvinegro entra no G-5 com show de Elinho; Fortaleza pedro respira na competição.

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/02/2026
23:15
O Corinthians chegou a quinta vitória consecutiva após derrota o Mogi Basquete dentro de casa (Foto: Divulgação / NBB)
imagem cameraO Corinthians chegou a quinta vitória consecutiva após derrota o Mogi Basquete dentro de casa (Foto: Divulgação / NBB)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A noite desta quarta-feira (18) foi de fortes emoções para o basquete paulista e cearense no NBB 2025/26. Enquanto o Corinthians confirmou sua ascensão meteórica ao derrotar o Mogi Basquete por 82 a 75, o Fortaleza Basquete Cearense suou o uniforme para bater o Pato Basquete por 64 a 59, encerrando uma sequência incômoda de derrotas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Corinthians x Mogi

No Ginásio Wlamir Marques, o Corinthians viveu uma noite de afirmação. Sob o comando do técnico Jece Leite, o Alvinegro conquistou sua quinta vitória consecutiva, desempenho que o levou à quinta colocação na tabela, ultrapassando o Brasília no critério de desempate.

O Corinthians chegou a quinta vitória consecutiva após derrota o Mogi Basquete dentro de casa no NBB (Foto: Divulgação / NBB)
O Corinthians chegou a quinta vitória consecutiva após derrota o Mogi Basquete dentro de casa no NBB (Foto: Divulgação / NBB)

O grande nome da partida foi o armador Elinho. O "maestro" anotou 19 pontos, distribuiu 8 assistências e pegou 5 rebotes. O Corinthians dominou o primeiro tempo, indo para o intervalo com 10 pontos de frente (41 a 31). No segundo tempo, Victão calibrou a mão do perímetro e a vantagem chegou a 17 pontos.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time no NBB
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O Mogi, porém, vendeu caro a derrota. Liderados por Charles Hinkle (21 pontos) e a garra de Anderson Barbosa (duplo-duplo com 14 pontos e 10 rebotes), os visitantes encostaram no placar no último quarto. No fim, a experiência corinthiana prevaleceu para selar a vitória.

continua após a publicidade

Fortaleza Basquete Cearense x Pato Basquete

No outro duelo da noite, o Fortaleza Basquete Cearense finalmente respirou. Após quatro reveses consecutivos, o time nordestino venceu o Pato Basquete por 64 a 59. A vitória foi construída com base em uma defesa sólida, vencendo três dos quatro períodos da partida.

Fortaleza Basquete Cearense voltou a vencer no NBB (Foto: Carlos Roosewelt / FBC)
Fortaleza Basquete Cearense voltou a vencer no NBB (Foto: Carlos Roosewelt / FBC)

Gabriel foi o cestinha do Carcalaion com 15 pontos, bem auxiliado por Bernardo e Michael, ambos com 12. Apesar de um segundo quarto abaixo, onde o Pato venceu por 24 a 14, o Fortaleza retomou as rédeas defensivas na metade final do jogo, sofrendo apenas 19 pontos nos dois últimos quartos somados.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias