Franca atropela Botafogo em General Severiano e assume liderança do NBB

O Franca é o novo líder do Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta terça-feira (17), a equipe paulista foi até o Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, e não tomou conhecimento do Botafogo, vencendo por 88 a 66. O resultado, combinado com o tropeço do Flamengo diante do Rio Claro, coloca o time comandado por Helinho Garcia no topo da tabela.

Como foi a partida entre Botafogo e Franca?

A equipe francana impôs um ritmo avassalador através de um sistema ofensivo muito bem distribuído. O domínio foi absoluto em todas as parciais, permitindo que os visitantes estabelecessem uma distância segura no placar logo na primeira metade da partida.

O SESI Franca venceu o Botafogo por 88 a 66 pelo NBB (Foto: Wallace Lima)

Embora o confronto tenha começado de forma parelha, com o placar de 21 a 18 no primeiro quarto, o Franca tomou as rédeas no período seguinte. Com uma parcial de 24 a 12, o time paulista sobrou em quadra, contando com a pontaria afiada de nomes como Felício, Lucas Dias, Georginho e David Jackson.

Na volta do intervalo, o Botafogo ensaiou uma melhora, mas não foi suficiente para frear o ímpeto dos líderes, que venceram o terceiro quarto por 24 a 21. Com a vitória praticamente selada no último período, a comissão técnica optou por dar rodagem aos jovens da base. Mesmo com o elenco alternativo em quadra, o Franca manteve a superioridade e fechou os dez minutos finais em 19 a 15, garantindo o triunfo por 22 pontos de diferença.

O topo da tabela terá um teste de fogo na próxima rodada. O SESI Franca volta à quadra na quinta-feira (19) para um confronto direto e muito aguardado contra o Flamengo, valendo a manutenção da liderança. Já o Botafogo, que ocupa a 17ª posição, busca a recuperação no mesmo dia, quando recebe o Bauru, novamente em casa.