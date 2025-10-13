Canal fecha parceria para transmissão do NBB; entenda

O NBB fechou acordo com a N Sports para a transmissão da temporada que está para começar. Mais especificamente, o canal terá direito a 18 partidas da fase regular do torneio, que serão exibidas ao vivo na tv por assinatura, no streaming e no canal da empresa no Youtube.

- A parceria reforça o compromisso da N Sports com a democratização do acesso ao conteúdo esportivo de qualidade e contribui para a construção da marca como um dos principais ecossistemas esportivos digitais do país. O basquete é uma das modalidades mais amadas do Brasil e não poderíamos deixar de contemplar em nossa grade - afirmou André Barros, co-CEO da N Sports.

Principal competição de basquete do país, o NBB passa a ter cobertura no canal Central do Basquete, liderado por Fê Medeiros. O programa, que está na grade do canal linear da N Sports, é especializado em conteúdo da modalidade. A visibilidade da parceria foi celebrada pela LNB, que organiza a competição.

- Estamos muito felizes com essa parceria com a N Sports. É uma emissora que agrega muito em multicanalidade, qualidade e visibilidade do NBB Caixa. Essa é uma parceria que reforça nossa estratégia de oferecer aos fãs de basquete uma experiência de consumo moderna, acessível e de alto nível - ressaltou o presidente da LNB, Rodrigo Montoro.

Exclusivo: Lucas Dias e Georginho projetam Sesi Franca ‘mais forte’ no NBB

Atual tetracampeão do NBB e bicampeão paulista, o Sesi Franca parece estar mais preparado para o início da temporada de 2025/26 do que no ano passado. Segundo o pivô Lucas Dias e o armador Georginho de Paula, em conversa exclusiva com o Lance!, além de sofrer com lesões, o elenco demorou a ser fechado, o que prejudicou o desempenho da equipe. O problema, no entanto, não deve se repetir para as futuras competições.

- Na temporada passada, nós conquistamos nosso primeiro título no Campeonato Paulista, mas tivemos altos e baixos, com muitas lesões, o que fez com que jogássemos campeonatos com jogadores machucados. Não conseguimos ter um bom desempenho nem no Super 8, nem na Champions, já que não tínhamos um ritmo de treino tão bom - analisou Dias, antes de Georginho completar:

- Tivemos também a chegada tardia de outros jogadores. Então o time demorou mais que o normal para ficar completo e ganhar aquele entrosamento que só jogando muito tempo junto acontece - finalizou.