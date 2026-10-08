Tiago Splitter começou com vitória sua trajetória à frente do Chicago Bulls na equipe principal. Na noite de quarta-feira, o time venceu o Phoenix Suns por 124 a 117, de virada, em partida válida pela pré-temporada da NBA.

O resultado marcou um momento importante para o basquete brasileiro. Splitter é o primeiro brasileiro a iniciar uma temporada da NBA como treinador de uma equipe. Antes de assumir o elenco profissional dos Bulls, ele já havia comandado o time na Summer League deste ano.

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➡️Tiago Splitter estreia nos Bulls com desafio ambicioso

A estreia não começou da maneira ideal. O Bulls terminou o primeiro quarto em desvantagem de 40 a 29 e precisou buscar a reação ao longo da partida. A virada veio na terceira parcial, quando a equipe conseguiu equilibrar o confronto e assumir o controle do placar.

Entre os destaques da equipe de Chicago esteve o calouro Caleb Wilson, responsável por 15 pontos. Do outro lado, Dillon Brooks terminou como cestinha da partida, com 24 pontos, mas teve a produção contida durante a reação dos Bulls.

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Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, em vitória contra Phoenix Suns no Play-In da NBA 25/26 (Foto: Kate Frese/NBAE via Getty Images/AFP)

Próximo desafio do Bulls

O Chicago Bulls volta à quadra na sexta-feira (9), novamente pela pré-temporada da NBA. A equipe receberá o Memphis Grizzlies, às 21h (de Brasília).

Os jogos da pré-temporada são utilizados pelas franquias para testar formações, ajustar estratégias e observar jogadores antes do início oficial da temporada regular.

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Quem é Tiago Splitter?

Splitter chegou ao Chicago Bulls após uma passagem de destaque pelo basquete europeu. Antes disso, o brasileiro havia construído experiência na NBA como integrante de comissões técnicas de Brooklyn Nets e Houston Rockets, além de ter trabalhado na Seleção Brasileira e comandado a equipe sub-23.

Na temporada 2025/26, o brasileiro fazia parte da comissão do Portland Trail Blazers como auxiliar de Chauncey Billups. Após a saída de Billups durante a temporada, Splitter assumiu interinamente o comando da equipe e conduziu Portland aos playoffs, encerrando um período de cinco anos sem a franquia alcançar a pós-temporada.

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Para 2026/27, Splitter deixou os Trail Blazers e acertou sua chegada ao Chicago Bulls, assumindo um novo desafio na carreira e fazendo história como o primeiro brasileiro a começar uma temporada da NBA como treinador principal.