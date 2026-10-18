NBA proíbe mercados de apostas após escândalos com atletas

Às vésperas do início da temporada 2026/27, a NBA estabeleceu novas regras para tipos de apostas específicos. Casas autorizadas pela liga foram orientadas a retirar certos mercados do ar, como combinações e palpites sobre ações do jogo, após casos recentes de manipulação de resultados envolvendo atletas.

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Entre as apostas proibidas pela NBA estão múltiplas de metas para diferentes estatísticas de um mesmo jogador, quem vence a disputa da posse de bola inicial e quem marca a primeira cesta, assistência ou rebote, além de palpites sobre erros em arremessos específicos e desempenho abaixo de atletas com menos de 12 minutos em quadra.

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As estimativas indicam que as apostas em partidas da NBA representam 99% do mercado de bets nos Estados Unidos. As novas instruções repassadas pela liga se juntam a outras medidas que já estavam em vigor, como a proibição de mercados de perdas de bola, faltas e lances livres desperdiçados.

— Há um equilíbrio entre garantir que eliminemos tipos de apostas problemáticos e, ao mesmo tempo, garantir que não simplesmente transfiramos a atividade para o mercado ilegal — disse o vice-presidente executivo da NBA, Scott Kaufman-Ross, em entrevista à ESPN norte-americana.

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A decisão ocorre em meio a uma série de investigações sobre suspeitas de manipulação de resultados e envolvimento de integrantes e jogadores da liga em esquemas de apostas. Dois dos escândalos que mais chamaram a atenção foram os de Jontay Porter e Terry Rozier.

Ex-jogador do Toronto Raptors, Porter foi banido da NBA em 2024 após uma investigação apontar que ele forneceu informações confidenciais a apostadores e limitou sua participação em partidas para favorecer apostas. Por outro lado, Rozier foi preso em outubro de 2025, suspeito de envolvimento em um esquema de informações privilegiadas enquanto atuava pelo Charlotte Hornets, mas se declarou inocente no depoimento.

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NBA cria IA para apontar suspeitas e amplia proteção

Jalen Brunson, dos Knicks, é marcado por Stephon Castle, dos Spurs, no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Além de restringir os mercados oferecidos pelas bets, a NBA também desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial para facilitar a identificação de situações suspeitas. Dados como relatórios de lesões, interações nas redes sociais e padrões de apostas serão monitorados pela organização com o objetivo de coibir a conduta antidesportiva.

As proibições anteriores também contemplavam apostas envolvendo jogadores com contratos de dez dias ou do tipo two-way, que permitem atuar tanto na NBA quanto na G League, liga de desenvolvimento do basquete americano.

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A liga também criou medidas para proteger e conscientizar jogadores e integrantes das equipes sobre o tema. As franquias terão acesso a um treinamento presencial sobre as regras de apostas e programas que removem mensagens de ameaças e assédio nas redes sociais. O código de conduta dos torcedores será atualizado para impedir esse tipo de comportamento.

As novas diretrizes impostas aos mercados de apostas também serão adotadas pela WNBA, liga de basquete americano feminina, a partir de 2027.