Sob olhares de Selena Gomez, Wemby brilha na NBA: 'Me exibir'
Astro francês anota 50 pontos, pega 18 rebotes e comanda vitória do San Antonio Spurs sobre o New Orleans Pelicans
Victor Wembanyama protagonizou uma atuação histórica na NBA e ainda ganhou uma motivação especial para brilhar em quadra. Com a presença da cantora e atriz Selena Gomez nas arquibancadas, o pivô francês marcou 50 pontos e pegou 18 rebotes na vitória do San Antonio Spurs sobre o New Orleans Pelicans por 114 a 91, na noite de sábado (21), no Frost Bank Center, em San Antonio (EUA).
Após a partida, o jovem astro de 22 anos entrou na brincadeira ao comentar a presença da artista americana no ginásio. "Eu precisava me exibir pra Selena", disse Wembanyama, em tom descontraído. Além da pontuação expressiva, o francês destacou o desejo de continuar ampliando suas marcas individuais.
— Eu só quero continuar acumulando recordes. Não é algo que eu planeje buscar especificamente; eles simplesmente acontecem à medida que jogamos da maneira certa, como um time. Então, quero continuar acumulando. Espero que venham muitos outros.
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O espetáculo Wemby começou ainda nos primeiros minutos da partida. Em apenas 18 minutos em quadra na primeira metade do confronto, Wembanyama acumulou 32 pontos, 12 rebotes, três tocos e três roubadas de bola. De acordo com os números apresentados no levantamento da partida, nenhum jogador havia alcançado essas estatísticas em um jogo completo da atual temporada da NBA.
Ao final do confronto, o francês fechou sua participação com números ainda mais expressivos: 50 pontos, 18 rebotes, cinco bloqueios, quatro roubadas de bola e uma assistência.
Wembanyama amplia lista de recordes na NBA
A marca diante dos Pelicans representou a segunda partida de Wembanyama com pelo menos 50 pontos nesta temporada. No início do mês, o jogador já havia estabelecido seu recorde pessoal, com 52 pontos contra o Dallas Mavericks.
Na carreira, o pivô chegou a três jogos com 50 ou mais pontos. Com isso, passou a integrar um grupo que também conta com LeBron James e Devin Booker entre os jogadores que alcançaram múltiplas atuações desse tipo aos 22 anos ou menos.
O francês também igualou um feito de David Robinson. Os dois são os únicos jogadores com múltiplas partidas de pelo menos 50 pontos e cinco bloqueios desde que a NBA começou a registrar oficialmente essa estatística, em 1973. Outro dado envolve Wilt Chamberlain: Wembanyama é o único jogador além da lenda da liga a registrar mais de uma partida com pelo menos 50 pontos, 15 rebotes e cinco bloqueios.
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Spurs na NBA
O resultado positivo diante de New Orleans manteve o San Antonio Spurs na liderança da Conferência Oeste. A equipe chegou a 14 vitórias em 17 partidas e aparece à frente do Los Angeles Lakers por conta dos critérios de desempate. Já os Pelicans atravessam um momento menos favorável. Com cinco triunfos em 18 jogos, a franquia ocupa a 12ª posição da mesma conferência.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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