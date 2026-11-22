Victor Wembanyama protagonizou uma atuação histórica na NBA e ainda ganhou uma motivação especial para brilhar em quadra. Com a presença da cantora e atriz Selena Gomez nas arquibancadas, o pivô francês marcou 50 pontos e pegou 18 rebotes na vitória do San Antonio Spurs sobre o New Orleans Pelicans por 114 a 91, na noite de sábado (21), no Frost Bank Center, em San Antonio (EUA).

Após a partida, o jovem astro de 22 anos entrou na brincadeira ao comentar a presença da artista americana no ginásio. "Eu precisava me exibir pra Selena", disse Wembanyama, em tom descontraído. Além da pontuação expressiva, o francês destacou o desejo de continuar ampliando suas marcas individuais.

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— Eu só quero continuar acumulando recordes. Não é algo que eu planeje buscar especificamente; eles simplesmente acontecem à medida que jogamos da maneira certa, como um time. Então, quero continuar acumulando. Espero que venham muitos outros.

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O espetáculo Wemby começou ainda nos primeiros minutos da partida. Em apenas 18 minutos em quadra na primeira metade do confronto, Wembanyama acumulou 32 pontos, 12 rebotes, três tocos e três roubadas de bola. De acordo com os números apresentados no levantamento da partida, nenhum jogador havia alcançado essas estatísticas em um jogo completo da atual temporada da NBA.

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Ao final do confronto, o francês fechou sua participação com números ainda mais expressivos: 50 pontos, 18 rebotes, cinco bloqueios, quatro roubadas de bola e uma assistência.

Wembanyama marca 50 pontos em New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs na NBA (Foto: Ronald Cortes/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Wembanyama amplia lista de recordes na NBA

A marca diante dos Pelicans representou a segunda partida de Wembanyama com pelo menos 50 pontos nesta temporada. No início do mês, o jogador já havia estabelecido seu recorde pessoal, com 52 pontos contra o Dallas Mavericks.

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Na carreira, o pivô chegou a três jogos com 50 ou mais pontos. Com isso, passou a integrar um grupo que também conta com LeBron James e Devin Booker entre os jogadores que alcançaram múltiplas atuações desse tipo aos 22 anos ou menos.

O francês também igualou um feito de David Robinson. Os dois são os únicos jogadores com múltiplas partidas de pelo menos 50 pontos e cinco bloqueios desde que a NBA começou a registrar oficialmente essa estatística, em 1973. Outro dado envolve Wilt Chamberlain: Wembanyama é o único jogador além da lenda da liga a registrar mais de uma partida com pelo menos 50 pontos, 15 rebotes e cinco bloqueios.

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Spurs na NBA

O resultado positivo diante de New Orleans manteve o San Antonio Spurs na liderança da Conferência Oeste. A equipe chegou a 14 vitórias em 17 partidas e aparece à frente do Los Angeles Lakers por conta dos critérios de desempate. Já os Pelicans atravessam um momento menos favorável. Com cinco triunfos em 18 jogos, a franquia ocupa a 12ª posição da mesma conferência.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.