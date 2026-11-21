James Harden ultrapassa Kobe Bryant em ranking da NBA
Astro do Cleveland Cavaliers alcança o feito de 26 jogos com pelo menos 50 pontos marcados
James Harden protagonizou uma atuação histórica na NBA na noite de sexta-feira (20). Com 51 pontos na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Indiana Pacers por 128 a 119, o armador ultrapassou Kobe Bryant e assumiu a terceira posição entre os jogadores com mais partidas de pelo menos 50 pontos na história da liga.
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O astro chegou a 26 jogos com essa pontuação, deixando para trás Bryant, que alcançou a marca em 25 oportunidades. No ranking histórico, Harden aparece agora atrás apenas de Wilt Chamberlain, líder isolado com 118 partidas, e Michael Jordan, segundo colocado com 31.
A atuação também marcou um momento especial na carreira do jogador, que voltou a superar a barreira dos 50 pontos pela primeira vez desde novembro de 2025, quando ainda defendia o Los Angeles Clippers e anotou 55 pontos.
Aos 37 anos e 86 dias, Harden também alcançou outra marca expressiva: tornou-se o quarto jogador mais velho da história da NBA a registrar pelo menos 50 pontos em uma única partida. Ele passou a integrar um grupo que conta com Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Jamal Crawford e Stephen Curry.
Harden relembra fase de MVP e destaca nova função nos Cavaliers
No duelo contra o Indiana Pacers, o armador converteu 15 dos 26 arremessos tentados, incluindo sete bolas de três pontos em 11 tentativas. Também teve aproveitamento perfeito nos lances livres, acertando as 14 cobranças, além de registrar seis rebotes e seis assistências.
Depois da partida, Harden reconheceu que sua função em Cleveland é diferente daquela exercida nos melhores momentos de sua carreira. Atualmente, o jogador divide as responsabilidades ofensivas e também participa da construção das jogadas para os companheiros. O jogador, entretanto, mostrou satisfação por conseguir voltar a produzir em alto nível quando a equipe precisa de seus pontos.
— É uma função diferente para mim. Minha média não é extremamente alta em todos os jogos. Temos alguém para isso. Então, meu papel consiste, de certa forma, em pontuar quando necessário, mas também em distribuir a bola. Quando sou acionado, preciso entrar em quadra e arremessar. Ok, eu ainda consigo fazer isso. Eu sabia que era capaz, mas, quando você não faz algo com frequência, a habilidade acaba se perdendo um pouco, ou você simplesmente fica na dúvida se ainda a possui ou não.
A última vez que Harden havia ultrapassado os 50 pontos tinha sido em 22 de novembro de 2025, quando marcou 55 pelo Los Angeles Clippers diante do Charlotte Hornets. Contra os Pacers, ele alcançou sua maior pontuação desde que chegou ao Cleveland Cavaliers, em fevereiro de 2026.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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