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Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA

Conheça o fantasy game da NBA do Lance!, monte seu time e dispute a liderança ao longo da temporada.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 18:23
Atualizado há 0 minutos
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Nathália Gomes usa laptop com dashboard Dunkest NBA; celular mostra app de palpites.
Template do jogo Dunkest (Foto: IA)

Os fãs de basquete ganharam uma nova oportunidade de colocar seus conhecimentos à prova. O Lance! apresenta o Dunkest, fantasy game da NBA que permite aos usuários montar e gerenciar o próprio time durante a temporada da liga norte-americana. A proposta é reunir estratégia, desempenho real dos atletas e competição para transformar a experiência de acompanhar os jogos.

➡️Jogue agora o Dunkest, fantasy game da NBA do Lance!

No Dunkest, cada participante assume o papel de gerente de uma equipe e recebe um orçamento virtual para escolher 10 jogadores e um treinador. O objetivo é montar um elenco competitivo, tomar decisões estratégicas e conquistar a melhor pontuação possível ao longo da temporada.

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Alessandro Molinari no Dunkest Fantasy Game: NBA 2026/27, Barra de Tijucers e painel Gerenciar Time.
Dunkest é o fantasy game de NBA do Lance! (Foto: Reprodução)

Como funciona o Dunkest NBA?

A experiência vai além de escolher os jogadores favoritos. Os participantes podem escalar titulares e reservas, alterar as táticas de jogo e comprar ou vender atletas para melhorar o elenco. As decisões fazem parte da estratégia para buscar bons resultados e superar os adversários.

A pontuação do fantasy game é baseada nas estatísticas reais dos jogadores durante as partidas da NBA. Dessa forma, o desempenho dos atletas em quadra influencia diretamente os resultados das equipes virtuais. Os usuários também podem acompanhar os placares ao vivo e observar como as atuações dos jogadores impactam suas pontuações.

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Dunkest fantasy game: Zubac, Sengun, Tatum, Santos e Gilgeous-Alexander no lineup em quadra.
Time montado no fantasy game (Foto: Reprodução)

Desafie seus amigos no fantasy game da NBA

O jogo também permite participar de ligas e competir contra amigos ou outros fãs de basquete. A disputa é uma oportunidade para testar conhecimentos sobre a NBA, avaliar o desempenho dos atletas e mostrar habilidade na montagem de um elenco.

Com estratégia e acompanhamento da temporada, cada escolha pode fazer a diferença na busca pela liderança. Os participantes precisam ficar atentos às estatísticas, avaliar as opções disponíveis e encontrar a combinação ideal para fortalecer suas equipes.

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Como jogar Dunkest pelo Lance!?

Para quem acompanha a NBA e quer participar da disputa, o Dunkest é uma maneira de se envolver ainda mais com a temporada. Os usuários podem montar seus times, definir estratégias e competir com outros participantes em busca dos melhores resultados.

Acesse o Dunkest pelo Lance!, monte seu time e desafie seus amigos! Mostre que você entende de basquete e entre na disputa pelo topo do fantasy game da NBA. Boa sorte!

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home page do dunkest, fantasy game do lance
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