LeBron James chamou atenção dentro e fora de quadra na partida entre Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers, disputada na rodada da última segunda-feira (23) da NBA. Apesar da derrota de sua equipe por 128 a 111, o astro protagonizou uma jogada de habilidade que repercutiu nas redes sociais. Antes disso, também viralizou ao ser flagrado aparentemente cochilando no banco de reservas.

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Durante a partida, LeBron foi visto com os olhos fechados enquanto estava sentado no banco, em uma cena que divertiu torcedores e rapidamente ganhou repercussão na internet. Em quadra, porém, o camisa do 76ers também teve seus momentos de destaque.

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LeBron James (Philadelphia 76ers) com a bola contra Portland Trail Blazers, em jogo da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Em um dos lances da partida, o astro recebeu a bola e aplicou uma finta de arremesso em Deni Avdija. O jogador do Portland caiu na jogada, enquanto LeBron aproveitou o espaço para se desvencilhar da marcação. A sequência arrancou reações da torcida e ganhou destaque nas redes sociais.

LeBron encerrou o confronto com 23 pontos, seis rebotes e três assistências, além de converter oito dos 13 arremessos de quadra que tentou. Do lado dos Trail Blazers, Avdija foi o cestinha da partida, com 31 pontos e sete assistências, contribuindo para o triunfo por 128 a 111.

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O Philadelphia 76ers volta à quadra na próxima rodada da NBA, em busca de recuperação após o revés diante do Portland Trail Blazers.

Tudo que o LeBron faz é engraçado vsf kkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/FO4ysIqsDZ — Pérolas da NBA (@PerolasdaNBA) November 24, 2026

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Veja os resultados da rodada da NBA

Memphis Grizzlies 117 x 111 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 128 x 111 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 142 x 116 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 125 x 120 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 116 x 111 Toronto Raptors

Chicago Bulls 122 x 108 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 123 x 119 New Orleans Pelicans (prorrogação)

Houston Rockets 116 x 104 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 109 x 94 Utah Jazz

San Antonio Spurs 123 x 107 Sacramento Kings

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.