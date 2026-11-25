Como assistir Philadelphia 76ers x Miami Heat pela NBA no Disney+?
Equipe de LeBron James é a mandante da partida
O Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia, recebe o confronto entre Philadelphia 76ers e Miami Heat nesta quarta-feira (25), a partir das 19h (horário de Brasília), válido pela temporada regular da NBA. O duelo coloca frente a frente LeBron James e Giannis Antetokounmpo, reunindo o líder da Conferência Leste contra uma franquia visitante embalada por sete vitórias consecutivas.
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Gui Santos tem melhor atuação da temporada em vitória dos Warriors
Gui Santos teve sua melhor atuação na temporada 2026/27 da NBA neste domingo (22). O brasileiro marcou 13 pontos, pegou cinco rebotes e distribuiu três assistências na vitória apertada do Golden State Warriors sobre o Boston Celtics, por 88 a 87. O resultado encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas da equipe californiana.
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O desempenho representa um passo importante para Gui Santos, que busca consolidar seu espaço na rotação dos Warriors após enfrentar problemas com uma tendinite nos últimos meses. O brasileiro dividiu a liderança em pontos da equipe com Charles Bassey, também autor de 13 pontos. Brandin Podziemski também teve participação importante no triunfo.
Pelo lado do Boston Celtics, Jayson Tatum foi o principal pontuador da partida, com 27 pontos. Apesar da atuação do astro, a equipe não conseguiu evitar a derrota fora de casa.
Com o resultado, o Golden State Warriors chegou a nove vitórias e oito derrotas e ocupa a 11ª posição da Conferência Oeste. Já o Boston Celtics aparece na terceira colocação do Leste, com 11 triunfos e seis reveses.
O Golden State Warriors volta à quadra na quinta-feira (26), à meia-noite (horário de Brasília), para enfrentar o Sacramento Kings pela Copa NBA. O Boston Celtics, por sua vez, terá pela frente o Washington Wizards na terça-feira (24), às 22h, também pela competição.
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Veja os resultados da rodada da NBA
- Atlanta Hawks 107 x 97 Detroit Pistons
- Miami Heat 123 x 113 Oklahoma City Thunder
- Washington Wizards 116 x 96 Orlando Magic
- Denver Nuggets 151 x 145 Chicago Bulls (prorrogação)
- Dallas Mavericks 116 x 114 Utah Jazz
- New York Knicks 113 x 106 Indiana Pacers
- Golden State Warriors 88 x 87 Boston Celtics
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