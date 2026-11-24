Cesta inusitada é anulada na NBA após bola bater no relógio
Allen Graves, do Toronto Raptors, acertou arremesso de três pontos após sequência de quiques sobre a tabela, mas pontuação foi invalidada pela arbitragem
Uma cesta pouco convencional chamou a atenção durante a partida entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, pela NBA, na última segunda-feira (23). Allen Graves acertou um arremesso de três pontos que, após uma sequência de quiques sobre a tabela, terminou dentro do aro. A pontuação, porém, foi anulada por um detalhe previsto no regulamento da liga: o contato da bola com o relógio de arremesso.
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A jogada começou com um arremesso de três pontos de Allen Graves. A bola atingiu a parte de trás do aro, subiu e começou a quicar na parte superior da tabela. Na sequência, tocou o relógio de arremesso, instalado acima da estrutura, e ainda bateu outras duas vezes na tabela antes de cair dentro da cesta.
Apesar do desfecho inusitado, a arbitragem não validou os três pontos. Isso porque, pelas regras da NBA, quando a bola toca o relógio de arremesso, a jogada é interrompida e ela passa a ser considerada fora de jogo. Assim, mesmo que entre na cesta posteriormente, a pontuação não é contabilizada.
Off the rim, off the top of the backboard AND off the shot clock!? It DIDN'T COUNT but you don't see that every game 😅 https://t.co/O7mxGjJDxj— NBA (@NBA) November 24, 2026
A jogada também marcou a primeira partida de Allen Graves como titular na NBA. O novato do Toronto Raptors já havia entrado em quadra em outros compromissos da temporada, mas recebeu sua primeira oportunidade no quinteto inicial justamente diante do Milwaukee Bucks.
O Toronto Raptors acabou derrotado pelo Milwaukee Bucks por 116 a 111. A equipe de Milwaukee encerrou uma sequência de 13 derrotas consecutivas, com Tyler Herro como principal destaque ofensivo do confronto. O jogador terminou a partida com 32 pontos e foi o cestinha do duelo.
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Veja os resultados da rodada da NBA
Memphis Grizzlies 117 x 111 Charlotte Hornets
Portland Trail Blazers 128 x 111 Philadelphia 76ers
Minnesota Timberwolves 142 x 116 Brooklyn Nets
Indiana Pacers 125 x 120 Oklahoma City Thunder
Milwaukee Bucks 116 x 111 Toronto Raptors
Chicago Bulls 122 x 108 Cleveland Cavaliers
Phoenix Suns 123 x 119 New Orleans Pelicans (prorrogação)
Houston Rockets 116 x 104 Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers 109 x 94 Utah Jazz
San Antonio Spurs 123 x 107 Sacramento Kings
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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