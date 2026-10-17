Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Astro da NBA se envolve em polêmica com dono do Phoenix Suns

Kevin Durant discutiu com proprietário de ex-equipe às vésperas da estreia na NBA

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 22:18
Favorite o Lance! no Google
Kevin Durant em vitória do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns na NBA (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)
Kevin Durant em vitória do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns na NBA (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

Kevin Durant protagonizou uma troca de farpas nas redes sociais com Mat Ishbia, proprietário do Phoenix Suns, após declarações do empresário sobre a passagem recente do astro pela franquia. A discussão aconteceu por meio das redes sociais, neste sábado (17), e envolveu críticas ao time e questões financeiras.

➡️ Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O conflito começou quando Ishbia, em entrevista à emissora CNBC Sport, afirmou que "jogou dinheiro no problema" ao contratar Durant em 2023. Segundo o dono do Suns, o clube não possuía uma cultura definida nem um rumo claro, o que impediu que mesmo os jogadores talentosos trouxessem títulos. O empresário afirmou ainda que não havia uma referência para guiar o restante do grupo.

continua após a publicidade

Durant não deixou passar a provocação e respondeu no X (antigo Twitter). Com ironia, o ala-pivô disse que, aos 36 anos, manteve seu alto nível e ajudou a construir a cultura que Ishbia tanto queria. Para o jogador, o representante do Suns agiu como se ele tivesse cometido um crime, como dirigir alcoolizado.

Ishbia foi à rede social e rebateu rapidamente, afirmando que Durant não assistiu à entrevista completa. O empresário ressaltou estar satisfeito com a cultura atual da equipe do Arizona e desejou sorte ao veterano no Houston Rockets.

continua após a publicidade

Durant voltou a responder, lembrando que Ishbia deveria ser grato por ele não ter exigido salários exorbitantes para atuar em outro time. O comentário ainda faz referência ao contrato de Bradley Beal, ex-jogador do Phoenix Suns, que recebe cerca de US$ 19,4 milhões anuais do clube — cerca de R$ 98,3 milhões na cotação atual —, mesmo jogando pelo Los Angeles Clippers. Isso ocorre porque o Suns acionou a cláusula waive-and-stretch para estender o pagamento do contrato de Beal até 2030, mesmo após o buyout em julho de 2025.

A tensão entre Durant e Ishbia explode às vésperas do início da temporada 2026/27 da NBA. A troca de mensagens expôs tensões internas e questões financeiras delicadas no Phoenix Suns, enquanto o experiente ala-pivô se prepara para seu segundo ano defendendo o Houston Rockets.

continua após a publicidade
Kevin Durant em jogo pelo Phoenix Suns
Kevin Durant atuou pelo Phoenix Suns entre 2023 e 2025 (Foto: Reprodução/X)

Primeiros jogos de Rockets e Suns na NBA 2026/27

Houston Rockets x Dallas Mavericks

🗓️ Quarta-feira, 21 de outubro
⏰ 21h30 (de Brasília)

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

🗓️ Quarta-feira, 21 de outubro
⏰ 23h (de Brasília)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Nathália Gomes usa laptop com dashboard Dunkest NBA; celular mostra app de palpites.

NBA

Dunkest: monte seu time e desafie seus amigos no fantasy game da NBA

Há 1 dia
Troféu Larry O'Brien, de campeão da NBA (Foto: Reprodução / NBA)

Fora de Campo

ESPN e Disney+ exibem temporada 2026/27 da NBA com exclusividade nas Finais

Há 1 dia
Vitor Galvani (Foto: Reprodução)

NBA

Vítor Galvani exalta Tiago Splitter na NBA e projeta futuro no basquete

Há 1 semana
O técnico do Chicago Bulls, Tiago Splitter, observa a partida contra o Phoenix Suns, no United Center, em Chicago, Illinois, em 7 de outubro de 2026 (Foto: Jeff Haynes / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

NBA

Tiago Splitter conquista primeira vitória como técnico dos Bulls na pré-temporada

Há 1 semana
Helicoptero do LeBron James no 76ers (Foto: Reprodução)

NBA

LeBron James usa helicóptero para treinar nos Sixers; veja custo milionário

Há 1 semana
O jogador do Philadelphia 76ers, LeBron James (nº 23), sorri durante um treino no Wells Fargo Center, em Filadélfia, Pensilvânia, em 3 de outubro de 2026 (Foto: Jesse D. Garrabrant / Nbae / Getty Images / Getty Images via Afp)

NBA

LeBron recebe cuidados especiais antes de estreia pelos Sixers

Há 1 semana
Mais LANCE!
Max Strus em ação pelo Cleveland Cavaliers na NBA (Foto: AFP)

NBA: Clippers ganha novo desfalque para início da temporada

Miami Heat foi derrotado pelo Charlotte Hornets no Play-In da NBA (Foto: Kent Smith/NBAE via Getty Images/AFP)

NBA: ESPN e Disney+ exibem jogos na pré-temporada; confira

Victor Wembanyama, do Spurs, sorri após a partida contra o Trail Blazers no jogo cinco da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Joe murphy/Nbae via getty images/Afp)

Astro da NBA, Wembanyama critica atletas que promovem apostas: 'Triste'

Gui Santos, do Golden State Warriors após vitória na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Gui Santos ganha força na briga por vaga do titular dos Warriors, diz Steve Kerr

Bronny James segura a bola com a mão direita e a apoia no ombro em sessão de fotos do Los Angeles Lakers

Sem LeBron, Bronny James busca se provar nos Lakers: 'Motivação'

Gui Santos, do Warriors, observa partida contra o Suns pelo torneio play-in da NBA (Foto: Kate frese/Nbae via getty images/Afp)

NBA: Gui Santos manda recado sobre titularidade no Warriors

Brandon Ingram sendo apresentado no Toronto Raptors, no início da última temporada da NBA (Foto: Reprodução/X/Raptors)

NBA: Clippers sofre novo baque e perde astro antes da estreia

Kristaps Porzingis em ação pelo Golden State Warrios contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

NBA: Astro do Warriors fora por tempo indeterminado

LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

LeBron revela que planejava jogar nos Knicks antes do título

LeBron James em apresentação pelo 76ers (Foto: Reprodução)

LeBron é apresentado no 76ers e mira novo título da NBA

Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LeBron James revela motivo de ida ao 76ers: 'Ajudar Embiid'

Golden State Warriors v Utah Jazz - Buddy Hield

NBA: Ex-Warriors é trocado pela segunda vez em uma semana

Kon Knueppel, número 7 do Charlotte Hornets, manuseia a bola durante o jogo contra o Sacramento Kings, pela final da Liga de Verão da NBA de 2025, em 20 de julho de 2025, no Thomas & Mack Center em Las Vegas, Nevada. NOTA AO USUÁRIO: O usuário reconhece e concorda expressamente que, ao baixar e/ou usar esta fotografia, está consentindo com os termos e condições do Contrato de Licença da Getty Images. Aviso obrigatório de direitos autorais: Copyright 2025 NBAE Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP (Foto de Garrett Ellwood/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP)

NBA: Calouro destaque da última temporada se lesiona