Astro da NBA se envolve em polêmica com dono do Phoenix Suns

Kevin Durant protagonizou uma troca de farpas nas redes sociais com Mat Ishbia, proprietário do Phoenix Suns, após declarações do empresário sobre a passagem recente do astro pela franquia. A discussão aconteceu por meio das redes sociais, neste sábado (17), e envolveu críticas ao time e questões financeiras.

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O conflito começou quando Ishbia, em entrevista à emissora CNBC Sport, afirmou que "jogou dinheiro no problema" ao contratar Durant em 2023. Segundo o dono do Suns, o clube não possuía uma cultura definida nem um rumo claro, o que impediu que mesmo os jogadores talentosos trouxessem títulos. O empresário afirmou ainda que não havia uma referência para guiar o restante do grupo.

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Durant não deixou passar a provocação e respondeu no X (antigo Twitter). Com ironia, o ala-pivô disse que, aos 36 anos, manteve seu alto nível e ajudou a construir a cultura que Ishbia tanto queria. Para o jogador, o representante do Suns agiu como se ele tivesse cometido um crime, como dirigir alcoolizado.

Ishbia foi à rede social e rebateu rapidamente, afirmando que Durant não assistiu à entrevista completa. O empresário ressaltou estar satisfeito com a cultura atual da equipe do Arizona e desejou sorte ao veterano no Houston Rockets.

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Durant voltou a responder, lembrando que Ishbia deveria ser grato por ele não ter exigido salários exorbitantes para atuar em outro time. O comentário ainda faz referência ao contrato de Bradley Beal, ex-jogador do Phoenix Suns, que recebe cerca de US$ 19,4 milhões anuais do clube — cerca de R$ 98,3 milhões na cotação atual —, mesmo jogando pelo Los Angeles Clippers. Isso ocorre porque o Suns acionou a cláusula waive-and-stretch para estender o pagamento do contrato de Beal até 2030, mesmo após o buyout em julho de 2025.

A tensão entre Durant e Ishbia explode às vésperas do início da temporada 2026/27 da NBA. A troca de mensagens expôs tensões internas e questões financeiras delicadas no Phoenix Suns, enquanto o experiente ala-pivô se prepara para seu segundo ano defendendo o Houston Rockets.

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Kevin Durant atuou pelo Phoenix Suns entre 2023 e 2025 (Foto: Reprodução/X)

Primeiros jogos de Rockets e Suns na NBA 2026/27

Houston Rockets x Dallas Mavericks

🗓️ Quarta-feira, 21 de outubro

⏰ 21h30 (de Brasília)

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

🗓️ Quarta-feira, 21 de outubro

⏰ 23h (de Brasília)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.