O pai de das estrelas Lonzo e LaMelo Ball, da NBA, passou por um momento delicado no último mês. LaVar Ball falou pela primeira vez publicamente sobre a amputação do pé que precisou fazer com emergência em fevereiro de 2025. O empresário concedeu entrevista para a revista "SLAM" e deu detalhes do processo, além de explicar como lidou com a situação.

- Vou contar a vocês a verdade. Recentemente, tive alguns problemas pessoais para lidar. Tive uma infecção e fiquei no hospital por mais de um mês. Isso aconteceu bem no meio do momento em que o hit do Gelo, 'Tweaker', estava bombando pelo mundo, em janeiro. Engraçado como a vida funciona às vezes - começou LaVar.

LaVar Ball contou que a amputação foi gradual. No começo, o pai dos astros da NBA revelou que foram apenas alguns dedos do pé, mas no final, precisou amputar a perna por completo. O motivo para isso foi a diabete, doença que tem, mas que não conseguiu cuidar.

- Tive uma infecção no pé que começou a se espalhar pelo meu sangue porque não cuidei da minha diabete. Acabei tendo que amputar minha perna. Primeiro, cortaram alguns dedos do pé. Depois, amputaram meu pé. Então disseram: Vamos precisar subir quase até o joelho para outra cirurgia. Três cirurgias. E ainda houve as transfusões de sangue. Não uma, não duas, não três, mas quatro vezes diferentes - acrescentou.

O empresário também revelou que pensou em desistir de tudo e se valia apena mesmo continuar nesse processo. No final, uma motivação foi maior do que tudo para LaVar continuar na luta contra os problemas causados pela diabete: seus filhos.

- Todas essas cirurgias e transfusões de sangue me fizeram questionar se valia a pena continuar. Isso me fez pensar: Cara, só me mate e me deixe seguir com a minha vida. Me fez pensar que talvez fosse a hora de desistir - ponderou Ball, que completou:

- Então, vendo o que meus garotos estão fazendo lá fora, eles dizem: 'Pai, você é o cara mais durão que conhecemos'. Isso me fez continuar. Mesmo sendo um cara durão, não preciso de muito,foi bom ter esse apoio dos meus meninos. Uma das coisas que me mantém firme é quando eles estão todos juntos. Quando estão juntos, me sinto forte - completou.

O grande empresário LaVar Ball é o pai de LaMello e Lonzo Ball, que atuam na NBA, pelo Charlotte Hornets e Chicago Bulls, respectivamente. Além de LiAngelo Ball, que tentou se aventurar no basquete, mas se consagrou como cantor de rapper, ficando conhecido como "G3" ou "Gelo".