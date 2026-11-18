O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), para encarar o Cruzeiro no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência projetou resultado da partida decisiva.

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Confira a previsão da IA:

Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras

O Palmeiras chega pressionado pela necessidade de vencer para seguir na cola do líder Flamengo e manter vivo o sonho do título, mesmo precisando lidar com o desgaste de disputar várias frentes nesta reta final de temporada. Do outro lado, o Cruzeiro vive grande fase sob o comando de Artur Jorge, embalado por quatro vitórias consecutivas e jogando em um Mineirão que promete estar lotado após o time garantir vaga na próxima Copa Libertadores. Espera-se um confronto extremamente disputado e equilibrado, com os mineiros buscando aproveitar o fator casa para segurar o ímpeto ofensivo do Verdão e se consolidar no G4.

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Jhon Arias disputa bola em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

Como chegam as equipes?

Enquanto a Raposa vive grande fase sob o comando de Artur Jorge — ocupando a 3ª colocação com 60 pontos e já garantida na próxima Copa Libertadores —, o Verdão de Abel Ferreira divide suas atenções entre três frentes (Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão). Vice-líder do torneio nacional com 73 pontos, três atrás do líder, o time paulista precisa somar pontos fora de casa para seguir firme na perseguição ao título nesta reta final de temporada.