Luka Doncic foi empurrado por um torcedor após a derrota do Los Angeles Lakers para o San Antonio Spurs por 99 a 96, na sexta-feira (27), em San Antonio, pela temporada regular da NBA. O incidente aconteceu quando o astro esloveno se dirigia ao vestiário e tentou recuperar uma munhequeira que havia lançado para a arquibancada. Veja o momento no vídeo abaixo.

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Enquanto caminhava em direção ao vestiário, o jogador lançou sua munhequeira para a torcida, como costuma fazer após os jogos. No entanto, uma torcedora que estava na primeira fila sinalizou que não queria o objeto. Ao retornar para pegá-lo, o esloveno foi empurrado no ombro por outro torcedor.

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A situação exigiu a intervenção de Jarred Vanderbilt, companheiro de equipe de Doncic, que rapidamente protegeu o jogador. Seguranças também agiram para conter o torcedor envolvido no episódio.

IH RAPAZ! Luka Doncic se desentendeu e foi empurrado por um torcedor do Spurs!!! https://t.co/HfIVj3NxbI — NBA da bad (@NBAdabad) November 28, 2026

Dentro de quadra, Doncic teve uma atuação de destaque, com 31 pontos, oito assistências e seis rebotes, terminando como cestinha do confronto. O esloveno ajudou os Lakers a construírem uma vantagem de até 20 pontos no primeiro tempo, mas a equipe não conseguiu sustentar o desempenho após o intervalo.

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Os Spurs reagiram na segunda metade do jogo, quando venceram por 61 a 42 e confirmaram a virada por 99 a 96. Com o resultado, os Lakers sofreram mais uma derrota na temporada regular da NBA.

Luka Doncic, do Lakers, enfrenta a marcação em partida contra o Spurs, pela NBA (Foto:Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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Veja os resultados da rodada da NBA

Miami Heat 108 x 105 New York Knicks

Philadelphia 76ers 111 x 87 Indiana Pacers

Detroit Pistons 113 x 98 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 124 x 100 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 87 x 86 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 114 x 109 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 113 x 109 Phoenix Suns

Denver Nuggets 120 x 107 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 105 x 104 LA Clippers

Portland Trail Blazers 116 x 94 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 99 x 96 Los Angeles Lakers

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.