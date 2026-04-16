Show de Curry e Gui Santos garante Warriors no Play-In da NBA; veja resultados

Com atuações decisivas nos momentos finais, o Golden State Warriors e o Philadelphia 76ers venceram seus confrontos do play-in na noite desta quarta feira (15) e seguem vivos na briga por vagas nos playoffs da NBA. As equipes agora voltam à quadra nesta sexta-feira (17), em duelos que podem definir seus destinos na temporada.

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Virada mantém Warriors vivos

Fora de casa, o Warriors superou o Los Angeles Clippers por 126 a 121, de virada, em um jogo marcado pelo equilíbrio e pela intensidade até os minutos finais. A equipe de São Francisco reagiu na reta decisiva, impulsionada por Stephen Curry, cestinha da partida com 35 pontos, e por Al Horford, que comandou a virada nos cinco minutos finais.

Gui Santos brilha e ganha protagonismo

O brasileiro Gui Santos também teve papel relevante na vitória. Com eficiência nos arremessos, o ala anotou 20 pontos e ainda contribuiu na construção ofensiva, com assistências importantes que ajudaram a definir o resultado.

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➡️Confira a reação dos estrangeiros sobre a atuação do brasileiro Gui Santos na virada do Warriors no play-in

Com o triunfo, o Warriors avança para enfrentar o Phoenix Suns nesta sexta-feira (17), em confronto direto pela oitava vaga da Conferência Oeste.

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76ers garante vaga e Orlando Magic segue na disputa

Já no Leste, o Philadelphia 76ers venceu o Orlando Magic por 109 a 97, mesmo sem seu principal jogador, Joel Embiid, que se recupera de uma cirurgia após apendicite. O destaque da partida foi Tyrese Maxey, responsável por 31 pontos e seis rebotes, liderando a equipe em uma atuação consistente.

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A vitória garante ao Philadelphia vaga nos playoffs, onde enfrentará o Boston Celtics em uma série melhor de sete jogos. O Orlando, por sua vez, ainda terá uma última chance de classificação e encara o Charlotte Hornets nesta sexta-feira (17), na disputa pela vaga restante.

Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, enterra a bola na prorrogação contra o Houston Rockets, em Filadélfia, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Arwen Clemans/Getty Images/AFP)

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Play-in define últimos classificados

Sexta-feira, 17 de abril (disputa pela 8ª vaga)

Leste (20h30): Orlando Magic x Detroit Pistons Oeste (23h): Phoenix Suns x Golden State Warriors

Os vencedores confirmam sua presença na próxima fase: no Oeste, o classificado enfrentará o Oklahoma City Thunder, enquanto, no Leste, será definida a última vaga dos playoffs.

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