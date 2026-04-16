O Golden State Warriors carimbou uma vitória de tirar o folego no Play-In da Conferência Oeste, e o nome do triunfo atende por Gui Santos. Ao lado da lenda Stephen Curry, o ala brasileiro dividiu o protagonismo da virada sobre o Los Angeles Clippers por 126 a 121, em um jogo que exigiu resiliência para superar um déficit de 13 pontos no placar.

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A atuação incendiou as redes sociais. Entre os torcedores e analistas, o consenso é que o "trabalhador" subiu de patamar: para muitos internautas, o brasileiro já ocupa o posto de segunda força da franquia na temporada, posicionando-se logo atrás do brilho de Curry. Com essa atuação, Gui Santos não apenas ajuda os Warriors a avançar, mas firma de vez seu pé na elite do basquete mundial.

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Tradução: "Pensamentos de madrugada, mas o Gui Santos se desenvolvendo em um jogador de rotação legítimo é ótimo de ver porque eu achava que sua sequência quente na Summer League era um acaso, tenho que admitir"

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Virada avassaladora no último quarto

A reviravolta tomou forma na última parcial. Após estarem em desvantagem durante boa parte do confronto, os Warriors engataram uma sequência ofensiva para engolir os adversários. A reação começou pelas mãos de Kristaps Porzingis, que somou 20 pontos e ajudou a encurtar a diferença no placar, preparando o terreno para os minutos finais.

Foi então que a experiência de Al Horford falou mais alto. O veterano, que contabilizava apenas dois pontos até a marca de 5min37s para o fim, incendiou a partida ao acertar quatro arremessos seguidos do perímetro, dois deles após assistências precisas de Gui Santos. Para coroar a virada, a 50 segundos do estouro do cronômetro, Curry cravou a cesta de três que colocou o Golden State em vantagem definitiva.

Pelo lado derrotado, que se despede precocemente de 2026, o esforço ofensivo não bastou. Bennedict Mathurin veio do banco para liderar os Clippers com 23 pontos, enquanto Kawhi Leonard e Darius Garland anotaram 21 cada. Juntos, os 65 pontos do trio não foram capazes de frear o ímpeto dos visitantes.

Decisão pela última vaga

Com a sobrevivência garantida, o próximo desafio já tem data e local marcados. Os Warriors viajam ao Arizona para encarar o Phoenix Suns nesta sexta-feira (17), às 23h (de Brasília), no Mortgage Matchup Center. O confronto é de vida ou morte: o vencedor assegura a oitava e última vaga da Conferência Oeste e terá a dura missão de enfrentar o Oklahoma City Thunder na primeira rodada dos playoffs.

Stephen Curry em Golden State Warriors x Los Angeles Clippers pela NBA 2025/26 (Foto: Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP)

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