NBA abre exceção e mantém Doncic na briga pelo MVP

Para concorrer ao prêmio de MVP da temporada, o regulamento da NBA exige a participação em pelo menos 65 jogos da fase regular. No entanto, após sofrer uma lesão na reta final, Luka Doncic atuou em apenas 64 partidas, uma a menos que o mínimo estipulado.

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Exceção por 'circunstâncias extraordinárias'

A regra foi criada para evitar que os principais jogadores da liga sejam excessivamente poupadas ao longo da temporada. Ainda assim, nesta quinta-feira (16), a liga abriu uma exceção após solicitação do jogador e de seu agente, Bill Duffy, que alegaram "circunstâncias extraordinárias" para garantir a elegibilidade do atleta tanto ao prêmio de MVP quanto às seleções All-NBA.

Entre os argumentos apresentados, está o fato de Doncic ter se ausentado de duas partidas devido ao nascimento de sua filha. Além disso, após disputar seu 64º jogo, o esloveno sofreu uma lesão grave no tendão da coxa esquerda, o que o impediu de atingir o número mínimo exigido.

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Segundo o jornalista Shams Charania, a NBA aceitou o pedido e confirmou que o jogador poderá concorrer às premiações da temporada.

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Cade Cunningham também é beneficiado

A exceção não se limitou a Doncic. Cade Cunningham, destaque do Detroit Pistons, também teve seu pedido aprovado. O armador participou de 61 jogos antes de ser afastado por um pneumotórax (colapso pulmonar).

Cade Cunningham reage após colisão com Tre Johnson durante jogo entre Pistons e Wizards em Washington (Foto: Patrick Smith/Getty Images/AFP)

Agradecimento público e apoio da liga

Doncic agradeceu publicamente, em suas redes sociais, o apoio da associação de jogadores da NBA (NBPA), responsável por defender seu caso, além da franquia do Los Angeles Lakers, que o liberou para acompanhar o nascimento da filha. O atleta afirmou estar honrado com a oportunidade de seguir na disputa pelos prêmios individuais.

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I am grateful to the NBPA for advocating on my behalf and to the NBA for their fair decision. It was so important to me to be present for the birth of my daughter in December and I appreciate Mark, Jeanie, Rob, JJ, and the entire Lakers organization for fully supporting me and… — Luka Doncic (@lukadoncic) April 16, 2026

Temporada dominante do camisa 77

Vestindo a camisa 77 do Los Angeles Lakers, Doncic viveu uma de suas melhores temporadas. O armador liderou a liga em pontos totais e em média por jogo, com números expressivos: 33,5 pontos, 7,7 rebotes e 8,3 assistências por partida.

Apesar do desempenho individual de destaque, a equipe ainda não confirmou presença nos playoffs, o que representa um desafio importante na reta final.

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Playoffs começam com confronto equilibrado

Neste sábado (18), o Los Angeles Lakers inicia sua campanha na pós-temporada contra o Houston Rockets. O confronto reúne o quarto e o quinto colocados da temporada regular, prometendo uma série equilibrada.

A equipe californiana, porém, deve entrar em quadra desfalcada de dois de seus principais nomes: Doncic e Austin Reaves, ambos em recuperação de lesões. Em contrapartida, LeBron James chega em alta após ser eleito o melhor jogador da Conferência Oeste na última rodada, assumindo protagonismo em um momento decisivo para os Lakers.

Datas de Lakers x Rockets

18/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+)

21/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video)

24/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 21h (Amazon Prime Video)

26/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets – 22h30 (Amazon Prime Video)

29/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *

01/05: Los Angeles Lakers x Houston Rockets *

03/05: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *

* Se necessário

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