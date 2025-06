Clube da Premier League prestes a bater recorde histórico

De volta à Premier League após sete anos, o Sunderland está prestes a movimentar o mercado com uma contratação que poderá representar um recorde histórico. O clube está perto de fechar com o meio-campista Habib Diarra, do Strasbourg, em uma transferência que deve se tornar a maior da história dos Black Cats.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o "The Athletic", o valor do acordo representa um recorde de investimento para o Sunderland e também a maior venda já realizada pelo clube francês. Aos 21 anos, Diarra se destacou nas últimas temporadas pelo Strasbourg, onde disputou 99 partidas e marcou 10 gols como profissional.

continua após a publicidade

O senegalês, que recentemente balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre a Inglaterra em amistoso internacional, superará o francês Enzo Le Fée, contratado por 20 milhões de libras (cerca de R$150 milhões) no começo da última temporada, como a aquisição mais cara da história do clube inglês.

Sunderland teve concorrência pela contratação de Diarra

Diarra também era alvo de outro recém-promovido à Premier League, o Leeds United, que chegou a oferecer 26 milhões de euros (cerca de R$166 milhões) pelo jogador. No entanto, o projeto esportivo do Sunderland parece ter pesado a favor na escolha do jogador.

continua após a publicidade

A chegada do novo reforço acontece logo após o clube vender o jovem meio-campista Jobe Bellingham ao Borussia Dortmund, em negociação que pode alcançar 38 milhões de libras (cerca de R$285 milhões) com bônus.

Premier League: caso as negociações se confirmem, Habib Diarra se tornará a contratação mais cara da história do Sunderland, quebrando recorde (Foto: PASCAL GUYOT/AFP)

O Sunderland conquistou o acesso à Premier League ao vencer o Sheffield United na final dos playoffs de promoção e vem apostando forte para se manter competitivo na temporada 2025/26.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.