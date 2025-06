Ex-treinador de seleção campeã do mundo diz não sentir falta de cargo

Gareth Southgate, ex-treinador da seleção inglesa, afirmou que não sente falta do cargo que ocupou por oito anos. Em entrevista à "BBC Sport", o técnico de 54 anos revelou o alívio que sentiu ao deixar a função em julho de 2024, após a derrota na final da Eurocopa para a Espanha por 2 a 1.

— É um pouco estranho não estar no comando da Inglaterra, mas também não sinto falta. Acho importante estar fora do caminho, no sofá, dando espaço para que o time siga em frente — declarou.

Southgate comentou ainda sobre a pressão constante que enfrentava no dia a dia à frente da equipe nacional, principalmente diante das críticas sobre o estilo de jogo da Inglaterra, apesar das boas campanhas em grandes torneios.

— É difícil descrever o peso que se carrega. Até ele ir embora, você não percebe o quanto pensa nisso todos os dias. Cada hora era dedicada a pensar como melhorar a Inglaterra, o que fazer com os jogadores, como mudar as coisas.

O inglês foi substituído pelo alemão Thomas Tuchel, que fez críticas públicas sobre a "falta de empolgação e fome" do time na Euro 2024. Southgate preferiu não comentar:

— O mais importante agora é dar espaço para o novo treinador e para o time operarem — afirmou.

Southgate recebeu título de cavaleiro

Na última quarta-feira (25), Southgate foi condecorado com o título de cavaleiro por seus serviços prestados ao futebol. Ele se tornou o quarto treinador da seleção inglesa a receber a honraria, ao lado de Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey e Sir Bobby Robson. Ao todo, foram oito anos no comando da seleção principal e cinco nas categorias de base, com campanhas marcantes como duas finais de Eurocopa e uma semifinal de Copa do Mundo.

Gareth Southgate, ex-treinador da seleção da Inglaterra, comentou sobre o alívio de ter deixado o cargo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

