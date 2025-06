Raphinha se derrete por possível concorrente no Barcelona

De férias após o fim de uma temporada histórica pelo Barcelona, Raphinha está no Brasil junto com a família. Em evento da Coristina D em São Paulo nesta sexta-feira (27), o atacante elogiou Nico Williams, sonho de consumo e possível contratação do clube catalão.

Apesar de disputarem a mesma posição em campo, o brasileiro reforçou que qualquer atleta que venha para contribuir com o time será bem recebido e demonstrou tranquilidade quanto à disputa de espaço, principalmente após temporada mágica em que foi o artilheiro da Champions League.

— É um jogador de altíssima qualidade, não é à toa que está sendo cotado para jogar com a gente no Barcelona e já atua na seleção espanhola. Todo mundo que vier com o pensamento de trabalhar duro para ajudar o time é muito bem-vindo — disse Raphinha sobre Nico Williams.

— Não tenho como preparar uma temporada taticamente sem ela ter começado. A parte tática quem decide é o treinador. Estou muito bem psicologicamente e fisicamente. Acabei de sair da melhor temporada da minha vida e não tem como eu estar triste com a chegada de um ou de outro — continuou.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona contra a Inter de Milão (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Novela entre Nico Williams e Barcelona ganha mais um capítulo

Sonho de consumo do Barcelona, Nico Williams estaria muito perto de vestir a camisa blaugrana. Entretanto, o Athletic Bilbao vem fazendo jogo duro para a concluir a movimentação do atacante ao time. Desta vez, a equipe do país Basco afirmou que, caso os catalães queiram o jogador, vai ter que pagar a multa rescisória, sem negociação.

A posição da diretoria do Athletic Bilbao é clara: não há espaço para negociação, parcelamento ou qualquer tipo de acordo alternativo. A única forma de Nico Williams se juntar ao Barcelona seria mediante ao pagamento da cláusula de rescisão de forma integral, e caso contrário, a transferência não será concluída.

Apesar do impasse, Nico Williams parece decidido: quer vestir a camisa do Barcelona. O atacante de 23 anos, que brilhou na seleção espanhola, vê com bons olhos a possibilidade de atuar no novo Camp Nou sob o comando de Hansi Flick. Deixar o San Mamés e a chance de disputar a Champions League com o Athletic não parecem pesar tanto quanto a oportunidade de dar um salto na carreira.

