Juventus perde titular para o restante do Mundial

A Juventus sofreu mais do que uma derrota em campo na última quinta-feira, diante do Manchester City, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Além do revés por 5 a 2, a equipe italiana agora precisa lidar com um duro golpe em seu elenco: o zagueiro Nicoló Savona, de apenas 22 anos, sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo e está fora do restante da competição.

Savona deixou o gramado em lágrimas após um choque com Erling Haaland e, desde então, a apreensão quanto ao seu estado físico crescia nos bastidores do clube. Nesta sexta-feira (27), a Juventus confirmou os piores temores: exames realizados diagnosticaram uma lesão capsuloligamentar de alto grau no tornozelo esquerdo do defensor. O tempo estimado de recuperação é de pelo menos dois meses, com nova reavaliação marcada para daqui a quatro semanas.

Em comunicado oficial, a Juve informou que o atleta já iniciou seu processo de reabilitação e seguirá o tratamento nos Estados Unidos, ao lado do restante do elenco que disputa o Mundial. A opção por não retornar à Itália demonstra o desejo da comissão técnica e do clube de manter Savona integrado ao grupo e otimizar sua recuperação.

Para o técnico Igor Tudor, a baixa é significativa. Savona era titular absoluto da equipe, tendo atuado nas três partidas do Mundial até o momento. Revelado pelo projeto Next Gen da Juventus, o defensor vivia sua primeira temporada como titular na equipe principal, acumulando 40 partidas, dois gols e uma assistência. Seu desempenho vinha sendo destacado, especialmente pela segurança defensiva e boa leitura de jogo.

Com a lesão, Tudor terá de reorganizar a linha defensiva da Juventus. Bremer e Cabal devem ser os principais responsáveis por assumir o setor nos próximos compromissos do Mundial, enquanto o treinador estuda alternativas no elenco para suprir a ausência do jovem italiano.

A expectativa dentro do clube é de que Savona esteja recuperado até o início da Série A, mas a inatividade e a impossibilidade de treinar com o grupo colocam em dúvida a retomada imediata de sua melhor forma física. O cenário preocupa, sobretudo por se tratar de um jogador em pleno processo de afirmação no futebol de elite.