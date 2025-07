Willian torce por triunfo do Chelsea e “seca” Palmeiras em duelo pelas quartas do Mundial

Willian está prestes a viver um momento incrível nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Ele está de férias nos Estados Unidos após uma temporada no Fulham, o jogador está sem contrato e vai acompanhar de perto o duelo entre Chelsea e Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Como um torcedor dos “Blues” e ex-jogador do Corinthians, o camisa 10 não esconde sua preferência pelo time inglês e até admitiu que vai torcer contra o rival paulista.

— No final, eu realmente acredito que o Chelsea vai se classificar — disse Willian em uma entrevista à FIFA, demonstrando toda a sua confiança no clube onde jogou por sete temporadas, de 2013 a 2020.

Durante seu tempo em Londres, ele participou de 339 jogos, marcou 63 gols e conquistou cinco títulos, incluindo dois Campeonatos Ingleses e uma Liga Europa. A conexão com o Chelsea é forte, mas a história com o Corinthians também pesa. Formado no clube alvinegro, Willian enfrentou o Palmeiras várias vezes ao longo de sua carreira, inclusive em sua última passagem pelo Brasil, em 2022. Por isso, o ex-Corinthians não esconde que ver o Palmeiras tropeçar teria um sabor especial.

William voltou para o Corinthians em 2021 vestindo a camisa 10 da equipe. Saiu do Timão em 2022 após passagem conturbada (Foto: Rodrigo Coca /Ag. Corinthians)

Ao analisar o confronto, Willian reconheceu a força do adversário brasileiro, mas deu uma leve vantagem aos ingleses.

— Acho que será um jogo bem complicado. O Chelsea deve ter mais posse de bola, enquanto o Palmeiras vai buscar o contra-ataque. A decisão vai estar nos detalhes — avaliou.

Embora não tenha jogado com a maioria dos jogadores do atual elenco do Chelsea, o ex-meia ainda mantém contato com Reece James. Entre os novos talentos, ele destacou Palmer e Enzo Fernández como jogadores de alto nível, com quem adoraria ter jogado.

Willian também revelou que conversa com antigos companheiros como Lampard, Drogba e Terry sobre o que está acontecendo atualmente no clube.

— Ainda falo com quase todos eles. Às vezes, a gente conversa, troca umas ideias do que têm acontecido no Chelsea. Somos todos torcedores. Ainda que sejamos de outra época, com outros jogadores e dirigentes, o Chelsea continua sendo o Chelsea - disse William.

Nas arquibancadas, o torcedor Willian estará em dose dupla: pela paixão azul de Londres e pela velha rivalidade paulista. E, pelo que ele disse, espera voltar para casa com um sorriso no rosto.