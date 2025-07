Palmeiras: Estêvão encara Chelsea para evitar adeus e manter sonho de protagonismo vivo

FILADÉLFIA (EUA) - A partida entre Palmeiras e Chelsea, pelas quartas de final do Mundial, marcará um dos grandes desafios de Estêvão. Vendido ainda em 2024, o atacante se transferirá para a Inglaterra ao término da competição.

+ Abel admite disparidade entre Palmeiras e Chelsea: ‘Compraram nosso melhor jogador’

Estêvão admitiu a dificuldade de manter o foco com a iminente ida para o Chelsea, algo normal, segundo Abel Ferreira. Nos últimos dias, porém, o jovem mudou a postura e passou a aproveitar os momentos finais no clube formador, como na atividade de quinta-feira (3).

- Muito difícil, é um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui (no Mundial) Apara sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente e sabendo que dei meu máximo - afirmou.

Ao mesmo tempo em que tenta adiar a despedida, Estêvão sonha em encerrar sua passagem pelo Palmeiras com um título como protagonista. Nas últimas conquistas do clube, como o Brasileirão e o Campeonato Paulista, o jovem ainda era coadjuvante e recebia poucos minutos em campo.

O Mundial pode ser a última dança de Estêvão com a camisa do Palmeiras. Após ver o título do Paulistão escapar diante do maior rival, o jovem tem diante de si três possíveis capítulos finais. Um deles, talvez o mais simbólico, será diante do clube que em breve chamará de casa.

Estêvão, atacante do Palmeiras, com camisa de Lionel Messi (Foto: Arquivo pessoal)

Números de Estêvão pelo Palmeiras

No Palmeiras desde 2021, após passagem pelo Cruzeiro, Estêvão rapidamente se destacou nas categorias de base e ganhou o apelido de "Messinho" por sua habilidade no drible e capacidade de condução rumo ao gol adversário.

Os títulos conquistados na base e a campanha vitoriosa na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) de 2023 chamaram a atenção da comissão técnica, que passou a incluí-lo nos treinamentos da equipe principal.

Ao todo, disputou 82 partidas pelo Alviverde, com 26 gols e 15 assistências. O principal destaque foi no último Campeonato Brasileiro, quando liderou as participações em gols com 22, superando nomes como Yuri Alberto, Hulk e Lucas Moura.