Conflito de interesse? Entenda relação entre dono do Al-Hilal, Fifa e Mundial de Clubes

O duelo entre Fluminense e Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, acontece em um cenário que vai além das quatro linhas. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), dono de 75% do clube saudita, é também patrocinador oficial do torneio organizado pela Fifa — levantando debates sobre possíveis conflitos de interesse nos bastidores da competição.

A parceria foi anunciada pela Fifa no início de junho de 2025, semanas antes do início do torneio nos Estados Unidos. Embora o valor do contrato não tenha sido divulgado, o tom celebratório da entidade — com direito a posts nas redes sociais de Gianni Infantino — confirma a influência crescente da Arábia Saudita no futebol global e na própria estrutura de poder da Fifa.

🤔 Um cenário de proximidade crescente

Essa aproximação não é nova. Em 2023, a petrolífera saudita Aramco assinou um contrato com a Fifa até 2034. Segundo o jornal The Times, o acordo envolve US$ 100 milhões por ano. Já no caso do Mundial de Clubes, chama atenção a coincidência: a DAZN pagou US$ 1 bilhão pelos direitos da competição e, pouco depois, uma subsidiária do PIF adquiriu participação na empresa pelo mesmo valor.

Além disso, o fundo saudita tem envolvimento direto com clubes europeus, torneios de tênis, automobilismo, lutas e até direitos de mídia — consolidando um ecossistema esportivo onde o PIF atua como investidor, organizador e, muitas vezes, protagonista silencioso.

Organizações como a Human Rights Watch apontam o PIF como uma das ferramentas centrais da estratégia de “sportswashing” saudita — o uso do esporte para melhorar a imagem internacional do país, apesar de denúncias de violações aos direitos humanos.

Quando o patrocinador também é dono de um dos times, a pergunta inevitável surge: pode dar zebra nos bastidores?

