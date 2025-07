Vitória do Chelsea contra o Palmeiras no Mundial paga valor de ‘meio Estêvão’

O Chelsea enfrentará seu segundo adversário brasileiro neste Mundial de Clubes e, ao contrário do duelo com o Flamengo, o clube inglês quer vencer o rival e avançar às semifinais do torneio. E a disputa contra o Palmeiras expõe alguns cenários que envolvem muita grana em premiação e a contratação do atacante Estêvão. Os Blues podem "quitar" quase metade do valor investido no atacante apenas com uma vitória em cima do alviverde na noite desta sexta-feira (4).

Isso porque a Fifa paga um alto valor pela classificação às semifinais do Mundial. Até aqui, o Chelsea faturou US$ 54,225 milhões, ou R$ 294,33 milhões na cotação atual, apenas com os bônus pagos pela entidade pelos resultados obtidos no torneio. A vaga na semifinal rende ao vencedor mais US$ 21 milhões (R$ 113,5 milhões), valor que representa uma boa parcela do que os ingleses pagaram ao Palmeiras para ter Estêvão a partir desta temporada 2025/26.

Em 2024, o Chelsea anunciou a compra do jovem jogador palmeirense, à época com 17 anos, por 45 milhões de euros fixos e mais 16,5 milhões de euros em metas, totalizando 61,5 milhões de euros, o que representa R$ 358 milhões no total naquele período. Se for considerado apenas o investimento garantido - número que o time inglês tem certeza que será investido para ter o jogador -, os Blues pagaram R$ 262,1 milhões. Ou seja, a premiação pela vaga nas semifinais do Mundial corresponde a pouco mais de 43% desse valor.

A comparação ajuda a dar dimensão ao poder financeiro atribuído pela Fifa ao Mundial de Clubes, o que deu ao campeonato um atrativo ainda mais interessante. Ao analisar o valor total pago por Estêvão - R$ 358 milhões - e o valor total conquistado pelo Chelsea, somado ao valor de uma possível semifinal, a cifra ultrapassa o que teto que pode ser gasto pelos Blues para contratar o brasileiro.

Somando desde a fase de grupos, o Chelsea chega às quartas de final com R$ 294 milhões em bônus. Se passar, ganha os R$ 113 milhões - como foi destacado - atingindo R$ 407 milhões em premiação, quase R$ 50 milhões a mais do valor geral de Estêvão.

Estêvão e Paulinho comemoram gol do Palmeiras contra o Botafogo no Mundial. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Premiação do Palmeiras no Mundial

Se o Chelsea está próximo de quebrar a marca dos R$ 300 milhões em bônus, o Palmeiras passou dos R$ 200 milhões após eliminar o Botafogo nas oitavas de final. O alviverde chegou a R$ 216 milhões em prêmio na disputa do Mundial.

Além dos R$ 15,21 milhões garantidos apenas pela participação na fase de grupos do torneio, a equipe comandada por Abel Ferreira ganhou mais R$ 22 milhões pelos dois empates e uma vitória conquistados no Grupo A. Pela vaga nas oitavas de final, o clube somou mais R$ 40,5 milhões e, na sequência, embolsou quase R$ 71 milhões pela vaga entre os oito melhores do Mundial de Clubes. Agora, busca mais R$ 113 pela semifinal.

A diferença considerável entre os prêmio de Chelsea e Palmeiras se deve ao valor de cota fixa pago pela Fifa na competição. Ao contrário do valor variável (conquistado a cada resultado na fase de grupos) e as premiações por avançar de fase, que são iguais para todos os times, a entidade máxima do futebol pagou valores diferentes pela participação no Mundial.

No caso do Palmeiras e de todos os sul-americanos, os times têm garantidos US$ 15,2 milhões, cerca de R$ 83 milhões na cotação atual. Para os europeus como o Chelsea, a cifra variou de R$ 69 milhões a R$ 206 milhões, dependendo da colocação no ranking da Uefa no começo da competição. Atual sétimo colocado, o Chelsea levou US$ 29,62 milhões (R$ 160,13 milhões), apenas pela participação no Mundial.