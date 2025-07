Fala de Renato Gaúcho vira provocação a Pep Guardiola na Inglaterra

Renato Gaúcho ganhou os holofotes, na última segunda-feira (30), quando o Fluminense eliminou a Inter de Milão do Mundial de Clubes, e assim, avançou para as quartas de final da competição. Nas redes sociais, declarações antigas do treinador viralizaram em portais estrangeiros. Uma delas foi uma explicação sobre "posse de bola", que virou provocação a Pep Guardiola.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O perfil "Troll Football", que conta com mais de quatro milhões de seguidores no X, antigo Twitter, publicou um posicionamento de Renato sobre o tema. Em tom de deboche, a famosa página aproveitou a fala do brasileiro para provocar o técnico do Manchester City, que foi eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

- Todos, principalmente os Pepsexuais (fã de Pep Guardiola), precisam ouvir o técnico do Fluminense explicando a Posse de Bola - publicou a página inglesa.

continua após a publicidade

O que disse Renato Gaúcho?

O posicionamento relembrado pelo perfil inglês aconteceu quando o atual técnico do Fluminense ainda comandava o Grêmio. Na época, Renato fez uma associação do quesito "posse de bola" com uma paquera na balada.

- Sobre a posse de bola, vou contar uma história. É o seguinte, teve um cara, que pegou uma mulher bonita, levou ela para jantar, a luz de velas, conversou bastante com ela e foi para a boate. Ficou até cinco horas da manhã com ela. Mas na boate, chegou um amigo, conversou com a mulher durante cinco minutos e levou ela para o motel. Entendeu a moral da história? - disse o técnico.

continua após a publicidade

Manchester City eliminado

A equipe de Pep Guardiola caiu nas oitavas de final do Mundial de Clubes para o Al-Hilal, na última segunda-feira (30). Na partida da eliminação, os Citizens dominaram a posse de bola do confronto, mas não foram objetivos contra o clube saudita, que venceu o confronto por 4 a 3. Caso o time inglês tivesse passado, enfrentaria o Fluminense nas quartas de final do torneio.

Marcos Leonardo marcou dois gols contra o Manchester City, na vitória do Al-Hilal, no Mundial de Clubes (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

➡️ Fluminense se prepara para pegar o Al-Hilal em busca da semi do Mundial

Fluminese x Al-Hilal

O confronto entre a equipe brasileira e a árabe acontece nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Vale destacar, que o vencedor do confronto irá enfrentar Palmeiras ou Chelsea, que também se enfrentam pelas quartas de final do Mundial de Clubes.