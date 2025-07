Chelsea gasta 3 vezes mais que o Palmeiras com salários; veja comparação

O confronto entre Palmeiras e Chelsea, nesta sexta-feira (5), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, também evidencia o abismo financeiro entre os dois times — especialmente quando o assunto são salários pagos aos jogadores.

Segundo o site Capology, o Chelsea tem uma folha salarial de £ 169,92 milhões, o equivalente a R$ 1,25 bilhão por ano. O valor considera apenas os vencimentos brutos dos atletas do elenco principal e coloca os Blues como o 4º maior gasto da Premier League, atrás apenas de Manchester City, Manchester United e Arsenal.

💵 E o Palmeiras?

Do lado brasileiro, os números são bem mais modestos — embora ainda robustos para os padrões da América do Sul. De acordo com o Relatório Convocados, o Palmeiras teve R$ 424 milhões em gastos com pessoal em 2024. Esse valor inclui salários, encargos, direitos de imagem e outros custos com todo o departamento de futebol, ou seja, jogadores, comissão técnica, diretoria e estafe.

A expectativa é de que o gasto aumente em 2025, especialmente com a chegada de reforços de peso como Vitor Roque e Paulinho. Ainda assim, a tendência é que o clube não ultrapasse os R$ 470 milhões ao fim da temporada.

📊 Comparativo direto

Chelsea: R$ 1,25 bilhão (salários apenas do elenco) Palmeiras: até R$ 470 milhões (todo o departamento de futebol)

Ou seja, o Chelsea gasta quase 3 vezes mais apenas com os jogadores do time principal do que o Palmeiras com todo o seu setor de futebol.

A diferença de investimento reforça o desafio do Verdão. Mas no futebol, como se sabe, nem sempre o maior gasto garante a vitória.

