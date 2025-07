ORLANDO (EUA) — O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1 nesta sexta-feira (4) e se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes. Após o jogo recheado de emoções, o lateral-direito Guga falou com a imprensa nos Estados Unidos sobre o momento mágico do Tricolor, que também eliminou a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O camisa 23 ressaltou a união do elenco do time carioca.

Guga celebra vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal (Foto: Paul Ellis / AFP)

— Eu acho que a cada jogo a gente enfrenta como se fosse a maior decisão da nossa vida e pode ver que inúmeras vezes a gente vê o Germán Cano, que é o nosso centro-avante, lá atrás ajudando. O Arias inúmeras vezes lá atrás roubando bola e o Hércules, o Martinelli fazendo gol. Aqui o protagonista é o clube, é o Fluminense, é o elenco, não é um ou outro jogador. É claro que nós temos grandes jogadores, mas acho que é um pouquinho de cada um ajudando, se dedicando e se entregando dentro de campo, ali é o diferencial. É o que faz a gente ser tão grande — falou.

Guga não foi titular contra o Al-Hilal, mas entrou em campo na segunda etapa. Ele substituiu o lateral Samuel Xavier, que pediu para sair no final do jogo. Foi a segunda vez em que o camisa 23 atuou no Mundial de Clubes. Ele foi titular contra o Ulsan na segunda rodada da fase de grupos.

Guga também destacou a entrega de todo o grupo para a campanha que está sendo histórica na primeira edição do Mundial de Clubes com 32 times. Entre os quatro brasileiros classificados para a competição, o Fluminense foi apontado como a equipe com menos chances de chegar longe no torneio.

— O Fluminense é disso. É sempre o inexplicável. Em 2023, quando a gente conquistou a Libertadores, ninguém dava nada para nós. Era o time com dos grandes ali é, de menor parte financeira, de investimento e a gente fez o que fez. E aqui é a mesma coisa, mas o Fluminense é muito trabalho, muita humildade, muito caráter das pessoas que trabalham aqui e muita união — falou.

