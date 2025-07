ORLANDO (EUA) — O Fluminense derrotou o Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), por 2 a 1 nas quartas de final do Mundial de Clubes. Com o resultado, o Tricolor se classificou para a semifinal do torneio da Fifa e se aproximou ainda mais do título. Após a partida, Renato Gaúcho explicou como preparou o time para a decisão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Renato Gaúcho, treinador do Fluminense, cumprimenta Samuel Xavier no duelo com o Al-Hilal (Foto: Paul Ellis / AFP)

— Sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, como foi, bastante pegado, muito quente. Preparei a minha equipe basicamente da maneira que nós enfrentamos a Inter, o esquema mais uma vez do certo, controlamos o jogo praticamente a partida toda. Sofremos um gol de empate logo no início do segundo tempo. Mas acho que vale a atitude, a garra, a vontade, a entrega dos jogadores para a gente conquistar mais essa fase. Mais um degrau e hoje com o trabalho de todo mundo estamos em uma semifinal — falou à DAZN.

➡️ Fluminense perde dois titulares para a semifinal do Mundial de Clubes

O Fluminense já havia eliminado a Inter de Milão nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Al-Hilal derrotou o Manchester City e se classificou para enfrentar o time carioca nas quartas do torneio e foi mais um adversário difícil para a equipe de Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

O treinador tirou Martinelli, que fez o primeiro gol do Fluminense contra o Al-Hilal, no intervalo e colocou Hércules. O volante foi o responsável por sacramentar a vitória ao marcar o segundo gol da partida diante dos rivais da Arábia Saudita. Renato explicou como tem motivado seu elenco ao longo da competição.

Hércules comemora com Martinelli em Fluminense x Al-Hilal (Foto: Paul Ellis / AFP)

— Eu acho que a mensagem é a entrega de todo mundo. Independente se o jogador vai começar a partida ou não, o importante é ele focar no trabalho, entregar tudo que ele pode e eu sempre falo para eles: O que a gente pode fazer hoje, a gente não deixa para amanhã. É uma oportunidade única que a gente vem tendo de disputar uma Copa do Mundo. A gente não sabe quando nós vamos ter outra oportunidade, então meu grupo está de parabéns — falou.

continua após a publicidade

O futuro do Fluminense no Mundial

Com a classificação para a semifinal do Mundial de Clubes, o Fluminense fica nos Estados Unidos por pelo menos mais três dias. O Tricolor vai enfrentar o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea na próxima terça-feira (8).

O jogo pela semifinal acontecerá no MetLife Stadium, em Nova York. A partida está marcada para começar às 16h (de Brasília) e o vencedor garantirá uma vaga na grande decisão do Mundial de Clubes da Fifa.