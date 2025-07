O Fluminense segue fazendo história no Mundial de Clubes. Nesta sexta-feira (4), feriado da Independência dos EUA, o Tricolor garantiu sua vaga nas semifinais ao vencer o Al-Hilal por 2 a 1, em partida realizada no Camping World Stadium, em Orlando. Com o feito, a imprensa internacional segue exaltando o trabalho da equipe de Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Os gols foram marcados por Martinelli e Hércules, enquanto Marcos Leonardo descontou para os sauditas. Apesar da vitória, o time carioca terá desfalques importantes na próxima fase, já que Freytes e Martinelli receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos.

O espanhol Marca destacou o brasileiro Hércules como o “deus Hércules” do torneio, ressaltando o gol decisivo que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Al Hilal. Já o AS, também da Espanha, falou sobre a surpresa da equipe carioca ao eliminar um rival teoricamente superior e enalteceu a façanha do time, que está a um passo da final.

continua após a publicidade

Na Itália, o Tudo Sport chamou Hércules de herói e ressaltou que o time comandado por Portaluppi superou os sauditas para avançar na competição, aguardando o adversário entre Palmeiras e Chelsea. Enquanto isso, os portugueses do A Bola e Deporto ao Minuto destacaram a eliminação da equipe saudita, que tinha Rúben Neves e João Cancelo na escalação, mas não conseguiu conter o ímpeto do Fluminense, que agora segue firme na disputa pelas semifinais.

Veja abaixo repercussão internacional:

Marca - Espanha

O Fluminense é o 'deus Hércules' do Mundial e se coloca nas semifinais

Um gol do brasileiro Hércules no segundo tempo deu a vitória ao Fluminense, do Brasil, sobre o saudita Al Hilal, e os cariocas são semifinalistas do Mundial, um feito totalmente inesperado, já que estão entre os quatro melhores clubes do mundo (na teoria deste torneio, claro).

continua após a publicidade

Fluminense está na próxima fase da competição (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)<br>

AS - Espanha

Bono sucumbe diante de Hércules

Mais uma vez, o Fluminense surpreende e avança de fase contra um adversário hipoteticamente superior. O time carioca conquista mais uma façanha histórica e fica a um passo da final.

Tutto Sport - Itália

De Inzaghi ao Inter, Hércules é o herói do Mundial! Al Hilal eliminado, Fluminense nas semifinais

O time de Portaluppi supera os sauditas e avança para a penúltima fase do torneio, onde enfrentará um entre Palmeiras e Chelsea.

Jornal AS (Foto: reprodução)

A Bola - Portugal

Fluminense acaba com o sonho saudita: Rúben Neves e Cancelo eliminados

Os brasileiros venceram o Al Hilal por 2 a 1, apesar do gol de Marcos Leonardo, ex-Benfica, que marcou após um escanteio cobrado pelo meio-campista português.

Desporto ao Minuto – Portugal

Entre sorrisos e lágrimas, Fluminense elimina o Al Hilal do Mundial de Clubes

A equipe saudita, que contou com Rúben Neves e João Cancelo na escalação inicial, não conseguiu conter o ímpeto do time do Rio de Janeiro, que avança para as semifinais da competição.