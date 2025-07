ORLANDO (EUA) — A comemoração pela vaga na semifinal do Mundial de Clubes foi intensa, e o discurso do Fluminense é de ambição. Na zona mista, após a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, o meia Lima projetou a semifinal com os pés no chão, mas com o pensamento no título. O jogador admitiu que a "ficha ainda não caiu" sobre o tamanho do feito, mas mandou um recado claro: o time quer mais.

'A ficha não caiu, mas a gente quer mais'

Questionado sobre a sensação de chegar entre os quatro melhores times do mundo, Lima confessou que o grupo ainda está absorvendo o momento histórico.

— Eu falei com o presidente ali, quando ele me deu um abraço, a ficha ainda não caiu. Quando a gente vai para o hotel dar uma descansada, a ficha vai caindo que a gente chegou na semifinal — disse o meia.

Apesar disso, ele garante que o sentimento não é de dever cumprido.

— O que a gente fala ali entre nós é que temos grandes jogadores, uma grande equipe. A gente luta até o final. Aos poucos vai cair a ficha de onde a gente está chegando, da história que a gente está fazendo no clube. Mas a gente não quer parar por aqui, quer chegar mais longe ainda.

Fluminense está na próxima fase da competição (Foto: Paul Ellis / AFP)

'Muita gente não acredita na gente'

Lima usou o discurso de superação e disse que o time se alimenta da desconfiança externa para buscar grandes resultados.

— Cheguei em 2023 com muita fé. Graças a Deus conquistamos a Libertadores. Muita gente não acredita na gente nesse Mundial, mas como eu falo na família, tem muita fé, muita dedicação, que a gente pode chegar ainda mais longe. E vamos em busca.

União do grupo é o segredo

Para o meia, a tranquilidade para lidar com a pressão dos jogos decisivos vem da força do elenco tricolor.

— A gente tem um grupo fantástico, porque um passa a confiança para o outro, pede para ficar tranquilo. A humildade de todos, todos do banco ali ajudando os que estão lá dentro. Enfim, essa tranquilidade é muito importante para não ficar nervoso e conquistar essa classificação num jogo tão grande.

O próximo desafio na semifinal

O Fluminense agora se prepara para a semifinal do Mundial de Clubes. O Tricolor aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea para conhecer seu adversário na briga por uma vaga na grande final do torneio.