O Brasil foi o país que teve mais representantes no Mundial de Clubes. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense conquistaram suas vagas no torneio graças aos títulos da Libertadores conquistados entre os anos de 2021 e 2024. Os quatro clubes brasileiros conseguiram avançar para as oitavas de final do Mundial e o presidente da Fifa exaltou as campanhas dos clubes.

— O impacto do futebol brasileiro é fantástico aqui nos Estados Unidos, neste Mundial de clubes. O mundo inteiro gosta do futebol brasileiro. E ter quatro clubes, e os quatro passam às oitavas de final, é um sucesso, um êxito fantástico para o futebol brasileiro. E também os torcedores, isso eu tenho que dizer, são fantásticos. Fantásticos, fantásticos. Fazem que todo mundo se enamore [apaixone] pelo Brasil — disse à TV Globo.

Outros países chegaram ao Mundial de Clubes com mais de um time classificado na competição, mas não tiveram tanto sucesso quanto o Brasil. Representando a Espanha, o Atlético de Madrid foi eliminado na fase de grupos. Benfica e Porto, dois representantes de Portugal, também caíram na primeira fase do torneio.

Além de exaltar os times brasileiros, o Gianni Infantino falou sobre a torcida das equipes brasileiras no torneio da Fifa e mandou um recado para os torcedores do país na emissora.

— À torcida brasileira, um grande abraço a todos, muito obrigado por toda essa paixão, por todo o coração do Brasil. O mundo inteiro está apaixonado pelo Brasil — disse.

Brasil em destaque no Mundial

Além dos quatro times cariocas no torneio, o Brasil tem grande representatividade entre os atletas. Os brasileiros são maioria entre as 81 nacionalidades dos atletas do torneio. 141 jogadores brasileiros foram inscritos pelos 32 clubes envolvidos na competição.

O Brasil também foi o país com mais artilheiros diferentes na fase de grupos do Mundial de Clubes. 18 atletas balançaram as redes e deixaram o país à frente da Argentina, que teve 17 artilheiros diferentes e da França, que teve 11. Ao todo, atletas de 38 nacionalidades distintas marcam pelo menos um gol no torneio.