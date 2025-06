A Fifa definiu a arbitragem da partida entre Inter de Milão x Fluminense desta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Iván Barton, de El Salvador, apita o jogo.

O árbitro faz parte do quadro da Fifa desde 2018 e esteve presente na Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde apitou três jogos, inclusive Brasil e Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos.

Neste Mundial de Clubes, Iván Barton apitou a vitória do Flamengo sobre o Chelsea na segunda rodada da fase de grupos. O árbitro expulsou Nicolas Jackson após entrada forte sobre Ayrton Lucas, lateral do time rubro-negro.

Iván Barton expulsou Nicolas Jackson, do Chelsea, contra o Flamengo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Um jogo marcante na carreira de Barton foi a semifinal da Liga das Nações da Concacaf de 2023, disputada entre México e Estados Unidos. Depois de uma confusão generalizada, ele expulsou quatro jogadores. Além disso, terminou a partida antes de esgotar o tempo previsto por conta de cantos homofóbicos.

Equipe de arbitragem de Inter de Milão x Fluminense

🟨 Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

🚩Assistentes: David Moran (El Salvador) e Henry Pupiro (El Salvador)

🖥️ VAR: A definir

