AO VIVO: acompanhe o sábado (28) do Fluminense direto dos EUA

MIAMI (EUA) — O Fluminense volta a treinar neste sábado (28) em preparação para o confronto contra a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo está marcado para segunda-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em Miami.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

A atividade está programada para as 9h30, no campo da University of South Carolina, e será aberta à imprensa. Este será o segundo treino da equipe focado no adversário italiano, reforçando o ritmo da preparação para o duelo decisivo.

Acompanhe as notícias do Fluminense no Mundial:

05h20: Como o Fluminense pode enfrentar a Inter de Milão nas oitavas do Mundial

O adversário do Fluminense nas oitavas de final do Mundial será a Inter de Milão. Classificados em primeiro do Grupo E, os italianos, vice-campeões da Champions League, são os favoritos para levar a vaga. A decisão será na segunda-feira (30), no Estádio Bank of América, situado em Charlotte, na Carolina do Norte. Leia a matéria completa aqui.

continua após a publicidade

Soteldo pode ser novidade na próxima fase (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

09h32: Soteldo e Thiago Silva jogam?

Soteldo e Thiago Silva participaram normalmente do treino desta sexta-feira (27), com o venezuelano fazendo sua estreia nos trabalhos em grupo após ter sido contratado na véspera do Mundial de Clubes. Recuperando-se de uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda, Soteldo vinha realizando treinos individuais nos últimos dias e apresentou uma evolução significativa em sua recuperação. No treino de hoje, sábado, novos indícios devem surgir, apontando para o andamento do seu retorno à plena atividade com o grupo. Leia a matéria completa aqui.