Adversário do Flamengo no Mundial de Clubes de 2025, o Espérance, da Tunísia, conta com o brasileiro Yan Sasse como um de seus principais nomes. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia exaltou a paixão do povo tunisiano pelo futebol e descartou, pelo menos por enquanto, um retorno ao Brasil.

Revelado pelo Coritiba, Yan passou por Vasco, América-MG, Caykur Rizespor (Turquia) e Wellington Phoenix (Austrália), antes de chegar ao Espérance em 2023. Na atual temporada, ele disputou 37 jogos, marcou 15 gols e deu duas assistências.

– É loucura, o pessoal aqui é muito apaixonado, acho que 80% do povo torce pelo Espérance. A pressão aqui também é enorme. Nos campeonatos grandes, como a Champions League da África, você precisa chegar longe – contou o jogador.

Sobre a torcida, Yan garante que a atmosfera nos estádios tunisianos impressiona.

– Sou suspeito para falar, mas talvez a torcida daqui seja um pouco mais com relação a mosaico. Dificilmente a torcida vaia durante o jogo, normalmente deixam para o final. É só você vendo para acreditar. É bem parecido com o Brasil, se não mais.

No Brasil, sua passagem mais marcante foi pelo Vasco, onde teve pouco tempo em campo. Foram 18 jogos, dois gols e uma assistência em 2019.

– A passagem pelo Vasco foi um aprendizado. Acho que na época eu não tinha noção da grandeza e da pressão de jogar pelo clube. Isso me atrapalhou um pouco – disse.

Questionado sobre um possível retorno ao futebol brasileiro, Sasse foi direto:

– Sendo sincero, no momento eu não tenho vontade de voltar. A gente sabe que no Brasil é complicado e a pressão é muito grande. Prefiro estar em lugares que me fazem bem. Sempre que saí do Brasil, fui feliz.

Além de destaque dentro de campo, Yan também tem influência fora dele. Foi ele quem convenceu o compatriota Rodrigo Rodrigues a aceitar a proposta do Espérance.

– Quando soube que o clube estava interessado nele, entrei em contato e falei para ele vir. A gente tem uma amizade muito boa, vivemos um na casa do outro e estamos sempre juntos.

Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues comemoram título do Espérance (Foto: Reprodução / Instagram)

No Mundial, Yan será uma das esperanças do Espérance diante do poderoso Flamengo, em um duelo que promete testar sua experiência internacional.

Flamengo e Espérance se enfrentam na próxima segunda-feira (16), às 22h (de Brasília) na estreia das equipes pela primeira rodada do Grupo D, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadéldia.