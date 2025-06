Craque de rival no Mundial se preocupa com Jorginho no Flamengo: ‘Não é bom’

Principal jogador do LAFC, adversário do Flamengo no grupo D do Mundial de Clubes, Olivier Giroud demonstrou preocupação ao saber que Jorginho reforçará o Rubro-Negro para a disputa da competição. Em entrevista coletiva na última quinta-feira (12), o atacante resgou elogios ao meio-campista, com quem atuou no Chelsea, clube inglês na mesma chave do torneio.

— Eu vi que ele assinou com o Flamengo, ele vai jogar? Uau, isso é bom para o Flamengo, ele é um grande jogador, grande meio-campista. Inteligente, muito técnico, eu amei jogar com ele. Eu acho que não é bom para nós (risos), mas é ótimo para o Flamengo, ficarei muito feliz em vê-lo. Tivemos um ótimo momento juntos — disse o centroavante.

Giroud admite não conhecer o Flamengo

Apesar dos elogios ao ítalo-brasileiro, Giroud admitiu não conhecer muito sobre o Flamengo. O francês citou David Luiz, ex-companheiro, e Igor Jesus, volante do LAFC revelado pelo Mais Querido, como referências do clube carioca. Além disso, brincou ao dizer que iria buscar ajuda com amigos brasileiros.

— Para ser sincero, eu não conheço muito, mesmo tendo jogado com muitos brasileiros. Eu sei que o David Luiz jogou no Flamengo, sei que o Igor Jesus jogou lá. Eu conheço alguns jogadores, mas nós teremos tempo para estudar o time, olhar as forças e fraquezas do time — afirmou.

— O clube tem analistas que conhecem muito o jogo, envia para cada jogador alguns vídeos… mas eu talvez fale com o David, talvez o Willian, eu falei com ele há algumas semanas, mas o clube está fazendo um grande trabalho com as informações que precisamos dos times — finalizou.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

