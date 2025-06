Flamengo deve contar com retorno importante para a estreia no Mundial de Clubes

O Flamengo realizou o seu primeiro treinamento nos Estados Unidos, visando o Mundial de Clubes, na tarde desta quinta-feira (12). A imprensa teve acesso aos 15 primeiro minutos das atividades. Neste período, o equatoriano Gonzalo Plata realizou atividades com um dos preparadores físicos do clube carioca. O atacante, no entanto, não deve ser problema para a estreia na competição.

Para a partida contra o Espérance, da Tunísia, Plata, que se recupera de um problema ósseo no joelho direito, deve ser relacionado pelo técnico Filipe Luís. Afinal, a comissão técnica tem a expectativa que o atleta integre os treinamentos com o elenco, sem limitações, nos próximos dias.

Plata realiza trabalho de transição em treino do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Por outro lado, o retorno de De La Cruz, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, ainda é incerto. O atleta realizou trabalhos na parte interna das instalações da univerisade de Stockton. A tendência é que vá ao gramado nos próximos treinos.

De La Cruz na chegada do Flamengo aos Estados Unidos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Arrascaeta e Alex Sandro não preocupam

O meia Arrascaeta e o lateral Alex Sandro, que estiveram com suas respectivas seleções na data-fifa, não participaram do treino. A dupla cumpriu trabalho de carga. Os jogadores, no entanto, não preocupam para a partida contra o Espérance.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

