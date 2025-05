A participação do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA 2025 vai muito além do desempenho dentro de campo. O clube anunciou nesta semana uma série de iniciativas que prometem transformar a presença rubro-negra nos Estados Unidos em uma experiência completa para torcedores, sócios, patrocinadores e parceiros estratégicos. Entre as ações confirmadas está a criação da Casa Flamengo, um espaço oficial em Orlando para celebrar a Nação Rubro-Negra durante o torneio.

Projeto da Casa Flamengo para o Mundial de Clubes

Casa Flamengo: o ponto de encontro da torcida nos EUA

Entre os dias 14 e 25 de junho, o Flamengo estará presente no Icon Park, em Orlando, com a Casa Flamengo. O local funcionará das 13h às 22h e contará com programação especial, transmissões dos jogos, ativações de patrocinadores, experiências exclusivas para os torcedores, além da presença de influenciadores, ex-jogadores e convidados especiais.

A proposta é oferecer um ambiente de celebração, convivência e promoção da marca, transformando Orlando na capital da torcida rubro-negra durante o Mundial.

Clube busca fortalecer sua presença global ao engajar a torcida com a Casa Flamengo

Resenha Rubro-Negra

Outra iniciativa importante será a Resenha Rubro-Negra Pelo Mundo, uma série de eventos institucionais voltados a estreitar laços com stakeholders do clube. Os encontros acontecerão nas vésperas dos jogos e servirão como ponto de relacionamento com patrocinadores, sócios, dirigentes e parceiros internacionais.

Confira as datas:

15 de junho – Filadélfia



19 de junho – Filadélfia



23 de junho – Orlando



A agência EA será a responsável pela concepção e execução da Casa Flamengo e da Resenha Rubro-Negra.

Embaixadas mobilizadas

Com 15 embaixadas oficiais nos Estados Unidos, o Flamengo também contará com uma estrutura local de apoio e mobilização em cidades estratégicas. Filadélfia e Orlando — onde o clube disputará suas três partidas da fase de grupos — terão programações especiais organizadas pelas embaixadas locais.

Cobertura da FlamengoTV

A FlamengoTV também marcará presença nos EUA. Comandada por João Guilherme e Dani Boaventura, a equipe trará uma cobertura especial diretamente das cidades-sede, com bastidores, entrevistas exclusivas e todos os detalhes da jornada do clube na competição mais importante do futebol mundial de clubes.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Club América (México) ou Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando