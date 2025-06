Escadaria de Rocky Balboa será ponto de encontro de torcedores do Flamengo no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) — O Flamengo jogará os seus primeiros dois jogos no Mundial de Clubes, contra Espérance-TUN e Chelsea-ING, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Um dos pontos turísticos da cidade da Pensilvânia será ponto de encontro dos rubro-negros. Trata-se da escadaria de Rocky Balboa, em frente ao Museu de Arte da cidade.

O local ganhou fama por conta de uma cena do primeiro filme da saga Rocky em 1976. Estrelado por Sylvester Stallone, Rocky Balboa subiu correndo a escadaria durante um momento de treinamento. Após chegar no topo, indicando superação, esforço e determinação, o personagem levantou os braços como sinal de vitória.

Uma estátua com esse gesto, aliás, foi colocado na base da escadaria. A arte foi doada por Sylvester Stallone, e utilizada na gravação de Rocky III.

Estátua Rocky Balboa será point de torcedores do Flamengo no Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A cena se tornou um ícone do cinema mundial, e muitos turistas que visitam o local repetem a cena de Rocky, subindo os degraus correndo.

Ponto de encontro da torcida do Flamengo

O ponto de encontro da torcida do Flamengo para a estreia no Mundial de Clubes na segunda-feira será a escadaria. Os rubro-negros marcaram de se reunir no local às 15h (horário local/16h de Brasília). A ideia é fazer um "esquenta" para o jogo, com cantos e muita festa. O horário de saída rumo ao Lincoln Financial Field é por volta das 17h.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

