Na manhã desta sexta-feira (13), o Flamengo realizou o segundo treino desde a chegada aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa e contou com retornos importantes. Arrascaeta e Alex Sandro, que ficaram fora do treino de quinta-feira (12) por conta de controle de carga, foram ao gramado e participaram das atividades. Gonzalo Plata, que na quinta-feira realizou trabalhos com o preparador físico, integrou o treino com os demais jogadores.

Arrascaeta no treino do Flamengo nos Estados Unidos (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Nico de La Cruz, com uma lesão no joelho esquerdo, segue se recuperando e ficou de fora da atividade. O jogador não joga desde o dia 18 de maio, quando sofreu uma entorse na partida contra o Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Clima leva e altinha com Filipe Luís

A atividade teve clima leve e descontraído. No aquecimento, os jogadores jogaram altinha com o técnico Filipe Luís. Wesley, Jorginho, Michael e Arrascaeta zombaram do treinador que "quebrou a alta". Depois da parte inicial, o elenco foi divido em dois grupos para trabalho de troca de passes com marcação pressão.

Jorginho, Michael, Wesley e Filipe Luís na altinha (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

O treino de quinta-feira (12) aconteceu na parte da tarde, com a temperatura na casa dos 33 °C. Já nesta manhã, o clima foi mais ameno, com 25 °C.

O Flamengo se prepara para a estreia no Mundial de Clubes, que acontece na próxima segunda-feira (16), contra o Esperánce, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

