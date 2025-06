Léo Ortiz, do Flamengo, aponta diferença de intensidade entre o futebol brasileiro e o europeu

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, está à disposição do técnico Filipe Luís para o Mundial de Clubes, após participar da última data-fifa com a Seleção Brasileira. Na véspera da competição internacional, o defensor rubro-negro chamou a atenção para a diferença de intensidade entre times brasileiros e europeus. Entretanto, pontuou que, em alguns momentos, o Rubro-Negro consegue igualar esse fator.

- É uma intensidade diferente. O tempo que passo na Seleção eu sinto que é, mas é algo que conseguimos igualar. Em alguns momentos não estamos tão acostumados a fazer isso no Brasil, mas vemos que nosso time em alguns momentos coloca uma intensidade maior do que os outros. Temos de estar preparados e isso passa pelo mental. Conseguir colocar nossa intensidade e foco total nos 90 minutos. Em alguns momentos falhamos nisso de não conseguir passar desta maneira nos 90 minutos - iniciou Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo.

Léo Ortiz em entrevista coletiva antes de estreia do Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

- Aqui vamos enfrentar grandes times, temos de estar 100% focados os 90 minutos, principalmente controlar o jogo em alguns momentos. Ninguém aguenta essa intensidade maior o tempo todo. Com a bola conseguir controlar a partida e sem a bola ter a mesma intensidade de sempre, pressionar alto. Isso não podemos deixar de fazer - completou o zagueiro.

Estreia do Flamengo no Mundial de Clubes

O Rubro-Negro se prepara para a estreia no Mundial de Clubes, que acontece na próxima segunda-feira (16), contra o Esperánce, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

