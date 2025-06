Rodrygo, astro do Real Madrid, segue na mira de gigantes da Premier League. Segundo informado pela imprensa europeia e confirmado pelo Lance!, o atleta é alvo de clubes como Arsenal, Manchester City e Chelsea, mas ainda não recebeu propostas.

Na quarta-feira (11), o zagueiro dos Gunners e da Seleção Brasileira, Gabriel Magalhães, falou sobre a situação do meia-atacante. Em entrevista ao "Podpah", o defensor abriu as portas londrinas para a chegada de seu companheiro de Brasil nas próximas semanas.

- Não sei se vai acontecer, mas o Rodrygo é um fenômeno. Quem sabe? Se dependesse de mim... já falei para todos, incluindo o diretor, ele é um fenômeno - afirmou Gabriel.

Curiosamente, os dois estiveram ausentes da primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção. Rodrygo se recuperou de um desgaste físico e mental sofrido na reta final da temporada pelo Real, e viajará com o elenco nesta sexta-feira (13) para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Magalhães, por sua vez, sofreu uma contusão no tendão ainda em abril, e passou por um procedimento cirúrgico logo depois. A lesão o levou a desfalcar o Arsenal nos últimos dois meses de temporada na Inglaterra, com retorno previsto apenas para o começo de 2025/26. Mesmo sem a dupla, o Brasil deve resultados positivos: empatou sem gols com o Equador em Guayaquil e superou o Paraguai pelo placar mínimo em São Paulo, com gol solitário de Vini Jr, também do Real Madrid.

🙏 Técnico do Arsenal franqueia chegada de Rodrygo, do Real

Em entrevista coletiva realizada em maio, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, falou sobre a possível chegada do "Rayo" à capital inglesa. Fugindo dos padrões de rechaçar aspas sobre contratações, o espanhol optou por uma espécie de "pressão" à diretoria, e afirmou que quer os melhores em seu elenco.

- Não vou especificar nomes, mas trouxemos ao clube a obrigação de ganhar um troféu. Todos acreditam nisso. Temos que marcar mais gols, ter criatividade, e adicionar números ao elenco. E isso vai acontecer em diferentes posições - afirmou o comandante.

📆 Destino no Arsenal? Como foi a temporada de Rodrygo no Real?

O brasileiro viveu uma temporada abaixo das expectativas, assim como quase todo o elenco do Real Madrid. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe venceu apenas a Supercopa da Uefa, no primeiro jogo de 2024/25, e depois, não engatou mais nenhum troféu, sendo vice para o rival Barcelona em três competições: Supercopa do Rei, Copa do Rei e La Liga. Na Champions, a queda veio justamente para o Arsenal, nas quartas de final.

⚽ 51 jogos

⌛ 3.360 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 9 assistências

✅ 34 vitórias

🟰 7 empates

❌ 10 derrotas

