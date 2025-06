O Mundial de Clubes já conheceu os três dos oito classificados às quartas de final, que se inicia na sexta-feira (4). Até o momento, o único representante do Brasil é o Palmeiras, que venceu o duelo com o Botafogo nas oitavas.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os demais clubes classificados aplicaram uma goleada para chegar à fase atual. Enquanto o Chelsea derrotou o Benfica por 4 a 1 no tempo extra, o PSG venceu com tranquilidade o Inter Miami, de Messi, por 4 a 0 no tempo normal.

Ainda faltam cinco confrontos das oitavas de final a serem disputados. Neste domingo, Flamengo e Bayern se enfrentam valendo vaga nas quartas. Na segunda-feira, é a vez de Inter de Milão x Fluminense (16h) e Manchester City x Al-Hilal (22h). Para fechar, na terça-feira entram em campo Real Madrid x Juventus (16h) e Borussia Dortmund x Monterrey (22h).

➡️Agenda do Mundial de Clubes: veja todos os jogos e horários do mata-mata

O Lance! traz a tabela com os chaveamentos, horários e dias dos jogos das quartas de final do Mundial de Clubes, que já conta com um brasileiro.

Datas e horários dos jogos das quartas do Mundial de Clubes

📆 Sexta-feira - 04/07

16h - Vencedor de Inter de Milão x Fluminense e Manchester City x Al-Hilal

22h - Palmeiras x Chelsea

📆 Sábado - 05/07

13h - PSG x Vencedor de Flamengo x Bayern de Munique

17h - Vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey e Real Madrid x Juventus

Agenda do Mundial

⚽Semifinais

📅Terça-feira, 8 de julho

16h - Semifinal 1 - Estádio MetLife, Nova Jersey

📅Quarta-feira, 9 de julho

16h - Semifinal 2 - Estádio MetLife, Nova Jersey

⚽A Grande Final

📅Domingo, 13 de julho